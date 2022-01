Sono 3.629 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 26.096 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.394. Il tasso di positività scende al 13,9 % ieri era al 15,4%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 214.783 con un aumento di 2.605 casi. I guariti sono 991 mentre le vittime sono 33 e portano il totale dei decessi a 8.214.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1.625 ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 164, lo stesso numero rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 578 casi, Catania 940, Messina 574, Siracusa 538, Trapani 191, Ragusa 331, Caltanissetta 258, Agrigento 175, Enna, 44.

Anche la Sicilia che da lunedì entra in zona arancione e cambiano le regole, che riguardano principalmente chi non ha il Super Green Pass, mentre coloro che hanno la certificazione rafforzata non subiranno particolari limitazioni. La tabella esplicativa pubblicata sul sito del governo indica una serie di esempi.

Sicilia in arancione

Notizie in chiaro-scuro sul fronte della lotta al Covid in Sicilia nel primo giorno di arancione. Mentre diminuiscono i positivi e i ricoveri, aumentano i decessi. Intanto l’Isola già oggi scende al 19% di terapie intensive occupate. “Nella settimana appena conclusa il numero dei nuovi positivi si è ridotto di un terzo rispetto alla settimana precedente, e sono sensibilmente diminuiti anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. È però drammaticamente aumentato il numero dei decessi segnalati. Lo dice l’ufficio Statistica del Comune di Palermo che rende noti i dati relativi all’andamento della pandemia da Covid 19 in Sicilia e diffusi ieri, domenica 23 gennaio 2022, dal Dipartimento della Protezione Civile.

Terapie intensive in calo

Intanto l’occupazione terapie intensive scende al 19% proprio nel giorno in cui la Sicilia entra in zona arancione. Nel dettaglio, le occupazioni di pazienti Covid di terapia Intensiva sono al 19.4% mentre quelle di degenza ordinaria si attestano al 37.5%.

La nota a cura di Girolamo D’Anneo

Nel dettaglio, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 48.984, il 33% in meno rispetto alla settimana precedente. Sono diminuiti anche i tamponi eseguiti (-21,1%). Il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati è comunque diminuito, passando dal 20,4% al 17,3%.Il numero degli attuali positivi è aumentato del 22,2%, passando da 173.689 a 212.178, 38.489 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 210.588, 38.415 in più rispetto alla settimana precedente.

Calano i ricoveri

I ricoverati sono 1590, di cui 164 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 74 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 4 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 88 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 26,7% in meno rispetto ai 120 della settimana precedente).

Tanti guariti ma ancora troppe morti

Il numero dei guariti (351.356) è cresciuto di 10.338 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 61,5% (65,3% domenica scorsa). Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 266 (33 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 8181, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all’1,4% (1,5% la settimana scorsa).

+442,9% di positivi rispetto a un anno fa

I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,1%). Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 9.023 a 48.984 (+442,9%), i ricoverati da 1658 a 1590 (-4,1%), i ricoverati in terapia intensiva da 227 a 164 (-27,8%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 121 a 88 (-27,3%), i decessi da 237 a 266 (+12,2%).