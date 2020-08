Covid19 nel Siracusano, “4 positivi tornati da Malta ed un ricovero in ospedale” l’allarme del sindaco di Augusta

13/08/2020

“Abbiamo 4 giovanissimi positivi rientrati da una vacanza a Malta, per fortuna asintomatici ma a questi va aggiunta una persona ricoverata all’ospedale di Siracusa”. Lo ha detto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, che, come lei stessa ha ammesso, è tornata a diramare i bollettini sull’emergenza sanitaria a seguito dell’impennata del contagio. “Dobbiamo considerare – ha detto il sindaco Di Pietro – che ci sono altre tre persone in quarantena, per via della loro vicinanza ai ragazzi tornati da Malta, ed un’altra ancora in isolamento”. Nel messaggio video, il sindaco di Augusta ha anche spiegato che uno dei primi positivi, rientrato dall’estero, è ormai fuori pericolo. “La situazione desta un certo allarme” ha concluso il sindaco di Augusta ma è preoccupante la curva del contagio in tutto il Siracusano. A Canicattini si è registrato un focolaio, causato dagli 11 ragazzi, pure loro tornati da una vacanza a Malta, e l’Asp ha disposto 100 tamponi per i partecipanti ad una festa in cui erano invitati alcuni di quei giovani. Frattanto, è risultato positivo al tampone il dipendente del Comune di Portopalo che, nei giorni scorsi, è stato messo in isolamento fiduciario dopo aver avvertito alcuni sintomi da Covid19. Il timore di aver contagiato altri impiegati è forte, per cui “sono sotto osservazione altri 7 dipendenti ed un assessore che sono attualmente sottoposti ad una indagine epidemiologica da parte dell’Asp di Siracusa. “Questo non vuol dire – precisa il sindaco di Portopalo – che queste otto persone sono positive, l’indagine potrà anche svelare che il numero sia più basso, lo vedremo nelle prossime ore. Nessuno di loro sta male”. In via precauzionale, i sette dipendenti e l’assessore rimangono isolati, nessun contatto, dunque, in attesa che i tamponi facciano chiarezza ma su un punto il sindaco Gaetano Montoneri non intende creare equivoci. A Noto, scoperti nelle scorse ore tre casi di positività al Covid19

