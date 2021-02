il giovane di lentini è stato denunciato

Un 24enne di Lentini passeggiava ma sarebbe dovuto trovarsi a casa in quanto positivo al Covid19

La polizia sta provando a ricostruire la rete di contatti del giovane

E’ stato denunciato al termine degli accertamenti

Gli agenti del commissariato di polizia di Lentini hanno denunciato un 24enne lentinese che, sebbene fosse positivo e sottoposto alla “quarantena obbligatoria”, è stato sorpreso per le vie del Comune a nord di Siracusano.

Sorpreso a passeggiare

Gli inquirenti, al comando del dirigente del commissariato, Andrea Monaco, mentre stavano compiendo dei controlli sul rispetto delle norme legate al contenimento dell’emergenza sanitaria, si sono imbattuti nel giovane e dalla verifiche è emerso che era positivo.

Ricostruire i contatti

Il suo comportamento ha messo in pericolo le persone con cui è entrato in contatto, per questo motivo le forze dell’ordine stanno provando ad identificare tutti coloro che hanno incontrato il 24enne durante la sua passeggiata. In merito al bilancio dei controlli anti Covid19 messi in campo dalla polizia e dai carabinieri,, solo nella zona di Lentini, sono state identificate 11 persone e sottoposti a verifica 7 veicoli.

Poliziotti aggrediti a Siracusa

A Siracusa, in relazione ai controlli anti Covid19, gli agenti delle Volanti hanno arrestato Stefano Aglianò, 21 anni, siracusano, accusato di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Secondo quanto affermato dalla polizia, il giovane, che era in sella ad uno scooter, è incappato in un posto di controllo delle Volanti ma sarebbe scappato, sfiorando uno degli agenti.

I poliziotti si sono messi al suo inseguimento fino a quando sono riusciti a bloccare la sua corsa ma lo stesso 21enne avrebbe aggredito un investigatore, sferrandogli uno schiaffo al viso, centrato anche con il casco. Poco dopo, gli stessi agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, hanno denunciato un uomo di 32 anni perché, nel corso di un controllo scattato in via Algeri, nel rione della Mazzarrona, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball occultata nel bagagliaio dell’auto su cui viaggiava.