a lentini, nel siracusano

Un lentinese, ancora positivo al Covid19, è stato denunciato dai carabinieri in quanto trovato a passeggiare per le vie del Comune a nord di Siracusa. L’uomo non avrebbe saputo resistere alla tentazione di uscire di casa nonostante fosse in quarantena e quando è stato scoperto dai militari è tornato nella sua abitazione.

Nonostante le disposizioni vietino la consumazione all’interno del locale, i clienti di un pub e di un bar di Francofonte, nel Siracusano, si sarebbero comportati come se l’emergenza sanitaria fosse solo un ricordo. Ed i titolari non avrebbero fatto nulla per far rispettare le regole ma ci hanno pensato i carabinieri a rimettere a posto le cose, sanzionando i proprietari e disponendo la chiusura temporanea delle attività commerciali.

Niente asporto

“I carabinieri della stazione di Francofonte – spiegano dal comando provinciale di Siracusa – hanno accertato che i gestori di un bar e di un pub di quel centro effettuavano l’attività di somministrazione di cibi e bevande in modalità “statica” e non da “asporto”, permettendo così assembramenti. A ciascuno dei predetti gestori dei locali i militari hanno elevato sanzioni dell’importo di 400 euro e contestualmente è stata disposta la temporanea chiusura dei loro

esercizi per la durata di giorni 5, alla quale seguirà un formale provvedimento di chiusura da parte della Prefettura, a

titolo di sanzione accessoria”.

Nell’ambito dei controlli, riservati al rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid19, i carabinieri della Compagnia di Augusta hanno sanzionato sei persone per un importo complessivo di circa 3 mila euro. Infatti, secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, i trasgressori sono stati intercettati a bordo di auto oltre le 22, in pieno coprifuoco. In un caso, una persona è stata multata perché sorpresa in un altro Comune da quello di residenza.

Il bilancio

Dall’inizio dell’anno, il comando provinciale di Siracusa ha eseguito su tutta la provincia analoghe attività

finalizzate al rispetto delle misure di contenimento della pandemia procedendo al controllo di circa 1150 persone ed

elevando sanzioni nei confronti di 40 soggetti resisi responsabili delle violazioni del decreto Covid19.

“I risultati delle attività di controllo vengono attentamente monitorati, con cadenza giornaliera, e riportano un quadro di situazione non sempre incoraggiante: molti sono infatti i comportamenti palesemente scorretti che vengono riscontrati sulle strade da parte di cittadini più o meno inconsapevoli” spiegano i carabinieri.