I carabinieri aiuteranno i fragili nella compilazione delle prenotazioni per i vaccini

In alcuni casi il servizio è a domicilio

Aperte le sezioni dell’associazione dei carabinieri per gli aiuti

Saranno i carabinieri delle stazioni a compilare i fogli elettronici delle prenotazioni online per la somministrazione dei vaccini alle persone in difficoltà.

Aiuto ai deboli

Una disposizione prevista dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri nell’ambito della campagna vaccinale nazionale anticovid-19 a seguito delle difficoltà di molte persone, soprattutto anziane. Anche le 25 Stazioni e la Tenenza dipendenti dal Comando provinciale di Siracusa hanno “aperto” le caserme per aiutare chi ha poca dimestichezza con il web ed altri che, invece, non hanno una linea internet nella propria abitazione.

Servizio a domicilio

In alcuni casi, grazie all’utilizzo di tablet, i carabinieri si recheranno nelle case di quegli utenti impossibilitati a muoversi.

I numeri ad aprile

In particolare, nel mese di aprile sono state 86 le persone che si sono rivolte ai Carabinieri della provincia

per eseguire la prenotazione on-line dei vaccini.

L’associazione dei carabinieri

Questo servizio è svolto in collaborazione con le sezioni dell’associazione nazionale Carabinieri, che in questo particolare periodo di emergenza sanitaria stanno fornendo un notevole contributo di supporto anche con servizi di protezione civile negli Hub ella provincia aretusea. In provincia le Sezioni Anc hanno messo a disposizione nei propri uffici postazioni internet per agevolare anziani e soggetti che non hanno familiarità con la rete per la compilazione delle prenotazioni vaccinali con i seguenti orari:

Sezione di Siracusa

Via Adrano, 17: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00;

Via Santuario, 33 c/o Basilica: domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00;

Sezione di Augusta

Via Megara, 99: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:30;

Sezione di Francofonte:

Via Antonio Gramsci presso la chiesa di San Francesco D’Assisi;

Sezione di Lentini e Carlentini

Carlentini – Via Battaglia c/o Centro Anziani: da: lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:00;

Pedagaggi – c/o Delegazione Comunale: sabato dalle 09:00 alle 12:00;

Lentini – Via Galliano 1: da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:00;

Lentini – Via Federico di Svevia – c/o Istituto Marconi da: lunedì a venerdì dalle 15:30 alle

18:30;

Sezione di Noto

Largo Pantheon, 3 – presso la Chiesa Ecce Homo: lunedì – martedì – mercoledì dalle ore

10:00 alle ore 11:00; venerdì e sabato dalle ore 16:00 alle ore 17:00;

Via Giovanni Aurispa, 111 – presso la Chiesa Santa Maria della Rotonda: lunedì – martedì –

mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 11:00; – venerdì e sabato dalle ore 16:00 alle ore 17:00;

Sezione di Sortino

Sede Sezione: lunedì mercoledì – venerdì dalle ore 14 alle ore 18.