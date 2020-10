i dati del sindaco del comune del siracusano

“Sono saliti a 3 i positivi mentre 19 persone sono in quarantena”. Lo ha detto il sindaco di Rosolini, Giuseppe Incatasciato, rivolgendosi alla popolazione del Comune del Siracusano in un video messaggio. “Il numero dei positivi potrebbe aumentare – dice il primo cittadino – non appena saranno forniti i risultati dei tamponi ma è importante rispettare le misure anti Covid19 previste dal Governo nazionale. A tal proposito, ci saranno dei severi controlli da parte delle forze dell’ordine per stroncare gli assembramenti e far rispettare l’uso delle mascherine”.

A Siracusa, è in quarantena una classe del liceo classico Tommaso Gargallo dopo la positività di uno studente. Le autorità sanitarie, come accade in questi casi, stanno provando a risalire all’origine del contagio, ricostruendo gli ultimi contatti avuti dall’alunno, a cominciare dalla rete familiare.

I compagni di classe osserveranno l’isolamento fiduciario che consentirà loro di sapere se hanno contratto o meno il virus. Ma il contagio sembra non arrestarsi a Siracusa anche se i numeri più importanti sono in provincia, in particolare ad Augusta: nella giornata di ieri, è risultato positivo un operatore sanitario dell’ospedale Umberto I di Siracusa, allungando così la striscia di contagiati nella struttura, nei mesi scorsi, in pieno lockdown, diventata un focolaio con tanti casi.

A Palermo, chiuso da questa mattina l’asilo nido comunale “Pellicano”, nel quartiere Bonagia, a causa del caso conclamato di patologia Covid di una dipendente della struttura.

Al momento della comunicazione da parte dei familiari della dipendente, sono state applicate le procedure previste dai Protocolli anti-Covid.

È stata, dunque, data immediata comunicazione al Dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale e, contestualmente, il servizio educativo è stato sospeso. I genitori dei bambini che frequentano il nido sono stati avvertiti. La struttura resterà chiusa per attivare la procedura di sanificazione.

Il personale è in smart working, in attesa che l’Asp attivi le procedure previste per la riapertura.