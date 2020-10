umberto i

Nuovo contagio all’ospedale Umberto I di Siracusa con la positività di un altro operatore sanitario. Una notizia confermata da fonti mediche della struttura sanitaria dove nei giorni scorsi si sono registrati altri casi, originati da una partoriente che ha infettato sei sanitari e due pazienti.

In giornata, ad Augusta il Covid19 ha colpito una studentessa dell’istituto Arangio Ruiz. Come da protocollo, la classe è andata in quarantena ed allo stesso tempo si procederà alla sanificazione dei locali. La direzione scolastica ha predisposto la didattica a distanza per la stessa classe, in modo da perdere le lezioni e proseguire con il programma. Nei giorni scorsi, un altro studente ma di un istituto diverso ha contratto il virus che, comunque, ha attaccato alcune scuole del Siracusano, come nel capoluogo, a Carlentini ed a Rosolini.

Pure un asilo è sotto attacco del Covid19. Si tratta dell’istituto Rodari, a Solarino, uno dei Comuni del Siracusano maggiormente colpiti dal virus insieme ad Augusta. A darne notizia è lo stesso Municipio dopo essere stato informato dalla direzione dell’Asp di Siracusa.

Frattanto, sono 366 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 5187 gli attuali positivi e passano a 496 i ricoverati in ospedale con un incremento di 26 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 49 si trovano in terapia intensiva, ben 5 in più rispetto a ieri, mentre sono 447 i ricoveri in regime ordinario; 4.691 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 7021. Anche oggi si registrano 2 nuove vittime che portano il totale a 343. I guariti sono 54.

Si allarga il focolaio di Covid19 a Galati Mamertino, in provincia di Messina, il Comune dichiarato zona rossa dal Governo regionale. Sono 115 i casi di positività confermati fino a questa mattina. “Nel mio paese di 2600 abitanti, dopo aver scoperto un caso di Covid, siamo arrivati che ad oggi abbiamo trovato 115 positivi accertati. Un numero molto elevato”, queste le parole del primo cittadino Antonio Baglio