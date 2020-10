Comune nel Siracusano

E’ allarme contagio a Solarino, Comune nel Siracusano, dove si sono registrati 12 casi di positività. Preoccupa il fatto che venerdì scorso erano solo due le persone che avevano contratto il virus ed ora si sta cercando di risalire all’origine del problema. La settimana scorsa era risultato positivo al tampone un assessore mentre il sindaco Sebastiano Scorpo, che era stato a contatto con lui, risulta negativo anche se resta in isolamento.

“Usate la mascherina, chiedete a chi vi sta vicino di usarla, scaricate tutti l’App Immuni, rispettate il distanziamento” è l’appello lanciato dal Comune di Solarino. Frattanto, il Covid19 ha già bussato alle porte delle scuole di Siracusa. Si sono registrati tre casi di positività al liceo scientifico Einaudi, all’Itas ed all’istituto comprensivo Lombardo-Radice in via Archia, per cui i dirigenti scolastici hanno sospeso le lezioni nelle classi dove sono iscritti gli alunni contagiati. I locali saranno sanificati mentre continua l’attività didattica nelle altri classi, di certo la paura è aumentata tra i docenti, gli studenti e le famiglie. Nelle ore scorse, si sono registrati due casi positivi in altrettanti istituti comprensivi ma il contagio ha interessato anche scuole della provincia, tra cui ad Augusta, Carlentini e Rosolini. Il candidato a sindaco di Augusta, Pippo Gulino, arrivato in testa al primo turno, dopo essere risultato positivo è stato trasferito all’ospedale di Siracusa.

Intanto, questa notte, a Palermo, sono stati una ventina i pazienti positivi che si sono presentati all‘ospedale Civico. Il pronto soccorso del più importante ospedale palermitano da ieri accoglie i pazienti risultati positivi al tampone.

Tredici invece quelli che si sono presentati al pronto soccorso Covid del Cervello. In media negli ultimi giorni nella ospedale se ne presentano in media 30. Una situazione che ancora dovrà essere definita in attesa dell’apertura dell’ospedale di Partinico che dovrebbe avvenire oggi.

La scelta di chiudere alle emergenze l’ospedale Civico di Palermo, che garantisce assistenza per diverse specializzazioni, sta creando non pochi problemi agli altri pronto soccorso della città che già con l’ospedale Civico a pieno regime faticavano.