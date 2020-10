Preoccupano le previsioni sui ricoveri

All’ospedale Civico di Palermo si decide lo stop momentaneo ai ricoveri ordinari. Nel più grande ospedale della Sicilia entrano solo pazienti Covid almeno fino a quando non saranno disponibili i posti letto di altri ospedali, tra cui quello di Partinico. Come riporta La Repubblica, i posti letto scarseggiano e la struttura si trova al momento sotto stress. E’ il commissario straordinario per l’emergenza, Renato Costa, ad aver disposto lo stop ai ricoveri ordinari e l’accesso solo ai pazienti positivi al Covid19. “Da domani (oggi ndr) – ha fatto sapere Costa – dovremmo avere nuove disponibilità di posti letto con la riapertura del Covid hopital di Partinico”.

L’ospedale di Partinico, infatti, dall’8 ottobre è stato riconvertito in ospedale Covid, lasciando il pronto soccorso accessibile a tutti gli utenti. Evidentemente però i posti letto non sono abbastanza, da qui la decisione di Costa di chiudere il Civico di Palermo ai ricoveri ordinari per fare spazio solo ai pazienti positivi al Coronavirus.

Le previsioni sul numero di ricoveri a cui si assisterà nel corso dei prossimi giorni non lasciano ben sperare. E’ l’elaborazione di Giuseppe Natoli della “Nursing & healthcare association” che lo conferma. Secondo l’elaborazione statistica, infatti, i ricoveri in Sicilia sarebbero in procinto di triplicarsi nel giro di qualche settimana. Come riporta il grafico, si potrebbe arrivare ai primi giorni del mese di novembre con numeri molto lontano da quelli attuali. I ricoveri, secondo quanto prevede l’elaborazione, potrebbero arrivare a sfiorare le 1.200 unità. “Al momento – dice Natoli – non ci sono elementi che possono favorire una previsione ottimistica della progressione del numero di ospedalizzazioni. In un altro grafico è riportato l’andamento dei casi cumulativi nelle varie provincie. Palermo, Catania e Messina sono le province che stanno “crescendo” più velocemente rispetto il resto dell’isola”.

Intanto ieri è stato registrato un altro record di nuovi positivi. Sono stati 297 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia. Salgono così a 4401 gli attuali positivi e passano a 426 i ricoverati in ospedale con un incremento di 4 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 38 si trovano in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri, mentre sono 388 i ricoveri in regime ordinario; 3.975 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 4509. Si è registrata una nuova vittima e il totale sale a 336. La vittima è un uomo di Trapani di 85 anni morto in ospedale a Palermo I guariti sono 38. I nuovi positivi sono così ripartiti nelle province: 5 nuovi positivi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 85 a Catania, 6 a Enna, 63 a Messina, 87 a Palermo, 24 a Ragusa, 3 a Siracusa, 6 a Trapani.