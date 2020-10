Il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo, ha disposto la chiusura degli uffici comunali dopo la positività al Covid19 di un assessore della giunta.

“Nell’ottica di poter offrire un servizio – dice il sindaco di Solarino, comune del SIracusano- sempre di qualità, a seguito della positività al Covid19 riscontrata a carico di un appartenente alla mia squadra di governo, ho disposto l’immediata ed accurata sanificazione di tutti gli uffici comunali. Pertanto essi resteranno chiusi in questi giorni e ripartiranno puntualmente lunedì mattina.

Mi rincuora il fatto che non mi giungono notizie di altro personale comunale che possa essere in questo momento infetto, ma ciò non deve farci abbassare la guardia di un solo attimo in quanto il virus ha voluto testimoniare che ancora è in agguato”.

Nella giornata di ieri il sindaco è risultato negativo al tampone a cui si era sottoposto dopo essere stato a contatto con l’assessore contagiato.

“Continuerò, però, i giorni della quarantena obbligatoria così come previsto dalla norma – spiega Scorpo – fino all’esito del successivo tampone. E’ stato fornito l’elenco dei contatti stretti della persona positiva all’autorità sanitaria che provvederà a contattare gli interessati quanto prima possibile per l’effettuazione del tampone già lunedì prossimo. Invito tutti ad applicarsi con buon senso e massima prudenza rispettando tutte le indicazioni opportune e necessarie”, le parole del sindaco di Solarino”.