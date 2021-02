la comunicazione della dirigente del santa lucia

Scoperti due casi positivi in un istituto comprensivo di Siracusa

La dirigente scolastica ha comunicato la sospensione delle lezioni in classe

Rimane ancora chiuso l’istituto Chindemi che dovrebbe riaprire lunedì

Due sospetti casi di Covid19 all’istituto comprensivo Santa Lucia di Siracusa hanno portato alla sospensione delle lezioni in classe ed alla chiusura dell’edificio per gli interventi di sanificazione.

La comunicazione

Ad annunciarlo, in una circolare, è stata la dirigente scolastica Valentina Grande. “Vista la comunicazione relativa a un sospetto caso – si legge nel documento – di positività nella II Sezione della Scuola dell’Infanzia del Plesso Santa Lucia e a un sospetto caso di positività nella classe IIIA di Scuola Primaria del Plesso Santa Lucia, si dispone, venerdì 5 febbraio 2021, la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’avvio delle attività didattiche a distanza, attraverso la piattaforma istituzionale GSuite e i canali-classe Telegram, per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e per tutte le classi di Scuola Primaria del Plesso Santa Lucia, onde prendere contatti con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Siracusa e procedere alla disinfezione dei locali con ditta specializzata”.

Lezioni a distanza

Secondo quanto scrive la dirigente scolastica, “la Didattica a distanza (Dad) verrà svolta in modalità sincrona e asincrona, rispettando l’orario di servizio dei docenti, nelle modalità già sperimentate in precedenza. Per la scuola dell’Infanzia, l’attività educativa a distanza sarà scandita dai docenti tenendo conto dei bisogni dei piccoli allievi e delle esigenze delle famiglie”.

Il caso Chindemi

E’ ancora chiuso l’istituto comprensivo Chindemi, in via Balicata, nella zona nord di Siracusa dopo lo scoppio di un focolaio che ha interessato 7 persone, tra alunni e personale scolastico. Le lezioni, a meno di altre comunicazioni, dovrebbero riprendere lunedì prossimo.

Casi in Sicilia

Sono 789 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 22.377 tamponi processati con una incidenza di positivi pari al 3,5%, tasso che torna a scendere rispetto a ieri. La regione scivola all’ottavo posto in Italia per contagio