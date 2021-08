sale a 140 il numero dei contagiati

Cresce il numero di positivi a Siracusa

Sono 140 le persone che hanno contratto il Covid19

Colpite due famiglie, una francese ed una romana

Sono 140 i positivi a Siracusa ma nel conto, oltre agli abitanti, devono aggiungersi anche i turisti.

Due famiglie in isolamento

Una famiglia francese, arrivata nelle settimane scorse nella città siciliana per trascorrere le ferie, ha contratto il Covid19, per cui è in isolamento nella struttura in cui avevano prenotato, in attesa di sottoporsi ai tamponi per verificare se possono tornarsene a casa, portandosi dietro un’esperienza che difficilmente si toglieranno dalla mente. In isolamento anche una famiglia originaria di Roma: un componente è risultato positivo al Covid19, gli altri, come prevedono i protocolli, sono in isolamento.

Covid19 in Sicilia

Sono 923 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 17356 tamponi processati nell’isola. L’incidenza scende al 5,3% ieri era al 9%. L’isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 14.939 con un aumento di altri 862 casi. I guariti sono 59 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 2 vittime e il totale dei decessi sale a 6.088.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 494 i ricoverati, 22 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 52 i ricoverati, 2 in meno.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 208, Catania 190, Agrigento 5, Caltanissetta 106, Trapani 22, Ragusa 112, Siracusa 56, Enna 38, Messina 186.

La Sicilia rischia la zona gialla

La Sicilia quasi regolarmente in testa nei contagi in Italia rischia nuove limitazioni. Nonostante i 40 gradi di media di questi giorni il virus circola soprattutto tra i giovani che si ritrovano con maggiore frequenza ricoverati con le polmoniti nei reparti Covid. Mancato rispetto delle norme anti covid e il numero di vaccini basso porterà l’isola ad una nuova possibile restrizione.