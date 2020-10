il liceo luigi einaudi

Il Covid19 sta bussando alle porte di quasi tutti gli istituti superiori di Siracusa. Dopo i casi che si sono verificati al liceo classico Gargallo ed all’istituto tecnico industriale Enrico Fermi, adesso è il turno del liceo scientifico Einaudi. E’ risultato positivo uno studente di una classe, la seconda della sezione B, ospite del plesso dell’istituto per geometra Juvara, in viale Santa Panagia, a due passi dal palazzo di giustizia. Gli alunni dovranno osservare il periodo della quarantena mentre le autorità sanitarie sono impegnate nella scoperta dell’origine del contagio al fine di contenere la curva che ormai in tutto il Siracusano sta correndo velocemente.

Ad Augusta la situazione più critica con 40 positivi e c’è forte preoccupazione perché domani ci sarà il ballottaggio tra due candidati a sindaco, di cui uno, Pippo Gulino, è positivo, come da lui stesso annunciato nelle ore successive al risultato degli esami. A Lentini, i contagiati sono 28. “Ci sono un centinaia di persone – ha detto il sindaco di Lentini Bosco – negative che sono in isolamento domiciliare. La situazione è ancora sotto controllo, abbiamo un provvedimento da parte della Presidenza del Consiglio che ci impone dei comportamenti. Non voglio ricordare gli obblighi ma voglio fare un appello al buon senso”.

A Melilli, il numero dei positivi è raddoppiato, da 4 ad 8, mentre, per quanto concerne le persone in isolamento domiciliare sono 9. Situazione preoccupante anche in altro Comune del Siracusa, Solarino. “Siamo arrivati a 15 positivi, l’ultimo caso è quello di un bambino di una scuola elementare dell’istituto comprensivo Elio Vittorini” ha detto il sindaco.

Nell’ultimo report siciliano sono stati 578 i contagiati scoperti e 10 le vittime in 24 ore. Sul fronte della distribuzione provinciale 173 casi a Palermo, 154 a Catania, 76 casi ad Agrigento, 58 a Trapani, 43 a Messina, 26 a Caltanissetta 22 a Siracusa, 15 a Ragusa 11 ad Enna. Numeri che preoccupano un po’ ovunque.