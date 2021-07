sono residenti a rosolini

Un altro caso di ragazzi siciliani che hanno contratto il Covid19 in Spagna

Si sono sottoposti al tampone al rientro dalla vacanza

Sono stati sottoposti in isolamento

Dopo una breve vacanza in Spagna, al rientro hanno scoperto di aver contratto il Covid19. E’ quanto capitato ad un gruppo di 15 ragazze di Rosolini, nel Siracusano.

Tampone positivo al rientro

La comitiva avrebbe rispettato tutte le norme di contenimento della pandemia, compresa la vaccinazione. Al rientro però il tampone di tutto il gruppo ha dato esito positivo. Immediatamente è scattato l’isolamento domiciliare ed i tamponi sono stati inviati al laboratorio del Policlinico universitario di Catania dove saranno processati per eseguire il sequenziamento e capire se le ragazze abbiano contratto una delle varianti al virus. L’esito non sarà immediato.

Palermitani bloccati in Spagna

I ragazzi si erano concessi qualche giorno di vacanza a Lloret de Mar, ma quando sono arrivati all’aeroporto di Barcellona per ritornare a Palermo sono stati sottoposti a tampone, ed è emersa la loro positività.

Nel gruppo di amici, erano tutti vaccinati con la prima dose di siero, tranne un ragazzo perché negli ultimi 6 mesi aveva avuto un problema polmonare e quindi gli era stato consigliato di rinviare il vaccino.

In isolamento

Adesso si trovano in isolamento al terzo piano di un albergo di Girona, dedicato alle persone infettate dal Covid19.

Il problema è rappresentato dal fatto che, per lo stato spagnolo, dal giorno 16 luglio dovranno lasciare l’albergo e trovare una soluzione da soli ma non potranno fare rientro in Italia. I genitori dei ragazzi hanno contattato la Farnesina ma non avrebbero al momento ricevuto alcuna risposta.

La madre di uno dei ragazzi è volata in Spagna

La madre di uno dei sette ragazzi bloccati in Spagna è volata verso il paese straniero e al momento si sta prendendo cura di loro perché nell’albergo i ragazzi sarebbero abbandonati a loro stessi.

E’ da precisare che non tutti i ragazzi sono positivi al virus. Due infatti non lo sono, ma hanno comunque trascorso la vacanza insieme agli amici, condividendo stanze d’albergo e uscite nei locali.