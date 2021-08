la testimonianza

Denuncia di un medico siracusano contro colleghi No Vax

Un pediatra ha scoraggiato una madre ad allattare il figlio

Un altro medico ha sconsigliato una coppia a procreare

E’ una denuncia forte quella di un medico siracusano, Biagio Saitta, che racconta di suoi colleghi No Vax, protagonisti di una campagna di demonizzazione del vaccino. “I fatti – spiega a BlogSicilia il medico – mi sono stati raccontati da pazienti che si sono presentati nel mio studio”.

L’esperienza di una coppia

Tra i casi più eclatanti, c’è quello di una coppia. “I due mi hanno riferito – dice Saitta a BlogSicilia – che un medico, a cui si erano rivolti, ha sconsigliato loro di pensare ad avere un bambino dopo essere stati sottoposti al vaccino. Una vera assurdità, come si possono avanzare ipotesi del genere senza uno straccio di prova scientifica? Una vera bufala che ho rappresentato alla coppia, comprensibilmente molto confusa”.

Il caso di una mamma

Oltre alla coppia, il medico siracusano ha ascoltato un’altra testimonianza, quella di una mamma, terrorizzata da un pediatra. “La donna – racconta a BlogSicilia il medico siracusano – mi ha riferito che il pediatra l’ha scoraggiata a dare il latte materno al figlioletto, sempre perché la donna era vaccinata. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Sono davvero basito ed allarmato per queste sciocchezze che rischiano di creare paura. Il vaccino è fondamentale per la lotta alla pandemia”.

Il medico contro i No Vax

Il medico siracusano ha intrapreso una vera lotta contro i No Vax, al punto da decidere di vietare l’ingresso nel suo studio ai pazienti sprovvisti di green pass.

49 medici sospesi dall’Ordine

Nei giorni scorsi, l’Ordine dei medici di Siracusa ha disposto la sospensione di 49 medici che si sono rifiutati di sottoporsi al vaccino.

“Invito ancora una volta tutti – ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Siracusa Anselmo Madeddu – a dare l’esempio, e a informare correttamente i cittadini non ancora vaccinati e disorientati dalle dicerie dell’untore alimentate da cialtroni e falsi profeti. Non faremo alcuno sconto ai colleghi che dovessero fare propaganda “No Vax”.