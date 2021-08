Vaccini, provincia ultima in classifica, vertice all’Asp per invertire la tendenza

Gaetano Scariolo

02/08/2021

Dati preoccupanti sul numero dei vaccinati nel Siracusano La provincia è ultima nella classifica siciliana Vertice all’Asp per invertire la tendenza Incontro con la Confcommercio “La provincia di Siracusa è ultima in Sicilia per numero di vaccinati”. Lo afferma a BlogSicilia Francesco Alfieri, direttore della Confcommercio Siracusa che ha partecipato ad un vertice con la direzione dell’Asp di Siracusa, allo scopo di trovare delle iniziative per invertire la tendenza. Due giornate dedicate ai vaccini Per l’occasione, saranno, nelle prossime ore, indette delle giornate per la vaccinazione dei commercianti e dei dipendenti delle attività economiche: la prima, nella giornata di lunedì, in mattinata, la seconda, il mercoledì pomeriggio. “Vaccinarsi, altrimenti rischiamo di chiudere” La Confcommercio Siracusa è piuttosto preoccupata per i bassi numeri della campagna di vaccinazione. “Il vaccino – dice a BlogSicilia il direttore della Confcommercio Siracusa, Francesco Alfieri, – è lo strumento in grado di proteggerci dal Covid19 e le notizie sulla situazione nel Siracusano non sono certamente confortanti. Perché, è abbastanza chiaro che, in caso di esplosione dei contagi, il rischio di chiusure è abbastanza concreto, dunque, dobbiamo rimboccarsi le maniche ed invertire il trend negativo”. Il caso Rosolini La situazione sui malati di Covid19 è preoccupante a Rosolini, Comune agricolo del Siracusano che, in passato, è stato in zona rossa. I numeri, aggiornati al 2 di agosto, dicono che i positivi sono 143, a fronte di una popolazione appena sopra i 20 mila abitanti. Secondo l’ex sindaco, Giuseppe Incatasciato, alla base del cluster delle feste private, tra cui un ricevimento nuziale. I dati sulla vaccinazione nel Siracusano Secondo quanto riportato dal sito il Corriere elorino, solo il 27,40% della popolazione di Rosolini ha provveduto a sottoporsi alla prima dose del vaccino. Ecco la situazione in tutto il Siracusano. Buscemi: 67,77% (673 abitanti su 993 – 63,65% con seconda dose); Cassaro: 59,19% (441 abitanti su 745 – 55,03% con seconda dose); Palazzolo: 57,91% (4.874 abitanti su 8.416 – 49,69% con seconda dose); Sortino: 56,01% (4.700 abitanti su 8.391 – 49,39% con seconda dose); Buccheri: 53,56% (1.000 abitanti su 1.867 – 48,31% con seconda dose); Pachino: 50,84% (11.062 abitanti su 21.758 – 43,61% con seconda dose); Canicattini Bagni: 50,36% (3.393 su 6.737 – 44,65% con seconda dose); Siracusa: 49,64% (59.105 su 119.056 – 42,40% con seconda dose); Avola: 49,14% (15.069 su 30.667 – 38,14% con seconda dose); Portopalo: 47,81% (1.819 su 3.805 – 42% con seconda dose); Augusta: 47,63% (16.506 su 34.657 – 39,49% con seconda dose); Melilli: 47,49% (6.341 su 13.353 – 38,59% con seconda dose); Floridia: 47,35% (10.114 su 21.359 – 38,52% con seconda dose); Priolo: 47,17% (5.465 su 11.585 – 49,69% con seconda dose); Ferla: 47,16% (1.128 su 2.392 – 40,43% con seconda dose); Carlentini: 47,15% (7.954 su 16.870 – 38,66% con seconda dose); Lentini: 46,43% (10.369 su 22.332 – 37,72% con seconda dose);Solarino: 45,35% (3.503 su 7.725 – 37,95% con seconda dose); Noto: 43,50% (10.307 su 23.694 – 34,19% con seconda dose); Francofonte: 35,03% (4.271 su 12.192 – 28,42% con seconda dose); Rosolini: 27,40% (5.685 su 20.750 – 23,16% con seconda dose). L’Asp corre ai ripari Per provare a correggere il tiro, la direzione generale dell’Asp ha previsto delle nuove campagne di vaccinazione. Dosi in Ortigia anche per i turisti Nel centro storico di Siracusa, Ortigia, da questa sera, dalle ore 21 a mezzanotte in piazza XXV Luglio, sarà allestito “con la collaborazione dell’assessore Sergio Imbrò e i volontari della Protezione civile del Comune di Siracusa un punto vaccinale a disposizione dei siracusani, dei giovani, dei turisti e di tutti i cittadini che, a partire da 12 anni di età compiuti, decidono su base volontaria di vaccinarsi”. Noto Da domani a Noto, vaccinazione al Teatro comunale Tina Di Lorenzo. Un punto vaccinale sarà allestito all’interno del locale e sarà attivo dalle ore 21 alle ore 24 di tutte le sere sino al 14 agosto. Centri commerciali Tornano le vaccinazioni nei centri commerciali, tra cui al Parco Belvedere di contrada Spalla: il punto sarà riaperto da mercoledì 4 agosto al 14 agosto dalle ore 16 alle 21; “al Centro commerciale il Giardino di Avola prosegue l’attività vaccinale sino al 14 agosto dalle ore 16 alle ore 21. Al Centro Commerciale Archimede di contrada Fusco l’iniziativa sarà programmata dopo ferragosto” spiegano dall’Asp. Rosolini Punti vaccinali straordinari anche a Rosolini, all’interno del centro commerciale L’Eremo dei Fratelli Spadola, dove si partirà venerdì 6 agosto dalle ore 16 alle ore 20,30, all’aperto, di sera, in piazza Garibaldi a partire da domani 3 agosto dalle ore 21 alle ore 24. Francofonte L’Asp sarà “presente anche nel comune di Francofonte dove, in collaborazione con il sindaco Daniele Nunzio Lentini, la Croce Rossa italiana, Protezione civile comunale ed associazioni di volontariato, allestirà una postazione in piazza Dante, nei pressi della Villa comunale, dalle ore 21 a mezzanotte a partire da domani 3 agosto a domenica 8 agosto” dice il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra. Marzamemi Anche a Marzamemi l’Azienda sanitaria, con la collaborazione dei commissari del Comune di Pachino e della Misericordia, ha predisposto un presidio vaccinale che sarà attivo in via Marzamemi, all’ingresso del borgo marinaro, da mercoledì 4 agosto sempre dalle ore 21 a mezzanotte. Floridia Infine, a Floridia si inizierà con le vaccinazioni anti Covid19 in piazza del popolo domenica 8 agosto dalle ore 21 alle ore 24 e si proseguirà con altre serate per tutto il mese di agosto.

