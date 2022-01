danneggiato nel settembre scorso durante la messa in sicurezza

“Al via i lavori di ricostruzione del Ponte umbertino, nella parte danneggiata lo scorso settembre durante un intervento di messa in sicurezza”. E’ quanto riportato dall’amministrazione comunale di Siracusa in merito al danno al torrione del Ponte umbertino, prima “schiaffeggiato” da un violento nubifragio ma la frittata venne compiuta da alcuni operai che, nel corso di un intervento di sicurezza predisposto dal Comune, causarono il cedimento di un pezzo della struttura.

Le polemiche dopo il crollo

Una vicenda capace di scatenare una polemica politica, per via del valore storico del Ponte umbertino con l’amministrazione comunale che chiamò in causa la Soprintendenza. Fatto sta che sono stati trovati i fondi per il recupero del torrione ma da Palazzo Vermexio fanno sapere che sono previsti altri interventi in Ortigia, il centro storico della città.

I lavori sul Ponte

Il ripristino del torrione, secondo quanto fatto sapere dal Comune, avverrà riutilizzando “per quanto possibile le parti crollate, come nel caso delle decorazioni del torrione, e la sostituzione di quelle irrimediabilmente danneggiate impiegando materiali dello stesso tipo. L’intervento sulla balaustra si svilupperà per una lunghezza di 4 metri, mentre quello sul torrione prevede anche la ricollocazione del lampione rimosso completo di cablaggio”

Gli altri lavori

“Ci saranno i lavori per il recupero di oltre 40 pilastrini e della ringhiera del Lungomare di levante di Ortigia, dal Castello Maniace fino al forte San Giovannello. L’intervento sulle ringhiere è iniziato stamattina, lunedì partirà l’altro. La durata prevista è di circa 4 mesi” fanno sapere dall’amministrazione comunale.

La spesa

​La spesa complessiva supera i 144 mila euro ed è il frutto di due diversi affidamenti: uno per i lavori sulle parti in ferro, da 74 mila 420 euro; e uno per le opere murarie da 70 mila e 40 euro.

“Finiremo in estate”

​”Si tratta – dichiara il sindaco, Francesco Italia – di interventi attesi per i quali, non appena è stato possibile, abbiamo provveduto. Iniziamo i lavori in questo primo sorcio del 2022 così da completare in tempo prima dell’estate, per restituire decoro al ponte umbertino e ad uno dei tratti del lungomare di Ortigia maggiormente frequentati dai visitatori”.