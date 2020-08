A partire da domenica

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha lanciato il suo invito per domenica: lasciare le auto a casa e recarsi al mare, in contrada Fontane Bianche, a bordo di un treno. Perché dal 9 agosto ci sarà una linea che dalla stazione ferroviaria del capoluogo raggiungerà la fermata della località balneare in 12 minuti. “Un treno per Fontane Bianche da domenica 9 Agosto è realtà, per andare – dice il sindaco, Francesco Italia – da Siracusa al mare in soli 12 minuti, senza auto, file e problemi di parcheggio. L’occasione è offerta grazie al progetto regionale BaroccoLine che dal 12 luglio al 06 settembre, nei giorni festivi, attraversa le meraviglie del Val di Noto con 18 collegamenti dedicati alla scoperta del Barocco siciliano”.

In merito alle procedure di sicurezza anti Covid19 sui mezzi di trasporto pubblico in Sicilia vige l’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha eliminato il distanziamento sociale ma con obbligo di indossare la mascherina.

Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da Covid19, è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato, in deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi, fissato dal DPCM dell’11 giugno 2020.

Proprio nei giorni scorsi, il sindaco di Siracusa ha lanciato un appello per frenare il pericolo di contagio da Covid19. “L’ordinanza del ministero della Salute – dice il sindaco di Siracusa – ribadisce l’obbligo sll’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Si dispone, altresì, di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico”.