Inaugurata, alla presenza del sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, del presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché e del direttore regionale Trenitalia, Silvio Damagini, la linea ferroviaria Cefalù Line che, nei giorni festivi del periodo dal 12 luglio al 6 settembre, collegherà Cefalù allo scalo aereo palermitano.

A comporre una ricca offerta per turisti e cittadini siciliani, che potranno anche raggiungere le località di mare di Campofelice e Lascari, ci saranno 14 collegamenti diretti tra l’Aeroporto di Punta Raisi e la cittadina normanna, invece tra Palermo Centrale ed il borgo cefaludese i treni in totale saranno 28.

Nei giorni feriali i collegamenti complessivi su Cefalù (da Palermo Centrale o da Messina e S. Agata) sono 31. In futuro le corse tra l’aeroporto e il polo turistico siciliano potranno essere estese anche ai giorni feriali. Attualmente la tratta, che si percorre in un’ora e venticinque minuti, è stata avviata in via sperimentale.

“Abbiamo creato, grazie a un lavoro condotto in sinergia tra il governo regionale, Trenitalia e Rfi, un by pass per collegare in un’ora e venticinque minuti l’aeroporto di Punta Raisi direttamente con la splendida Cefalù – ha detto l’assessore Falcone – questo è l’inizio di un percorso che presto sarà esteso ai sabati e ai giorni feriali”.

Le parole dell’assessore Falcone sono state introdotte dal sindaco di Cefalù: “Si avvicina l’aeroporto con Cefalù – ha detto il sindaco Lapunzina – ringraziamo chi si è speso per questo progetto”.