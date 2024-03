la partita in programma il 7 aprile

Il prefetto di Trapani Daniela Lupo ha disposto il divieto di vendita ai residenti in provincia di Siracusa dei biglietti per l’incontro di serie D girone I Trapani-Siracusa in programma il prossimo 7 aprile al Provinciale.

Pericolo di scontri

Una decisione assunta per evitare il rischio di scontri tra le due tifoserie ma il provvedimento era nell’aria, considerato che nella partita di andata, disputata al De Simone, il divieto venne imposto ai sostenitori del Trapani. In quell’occasione, il presidente del Trapani manifestò la sua contrarietà ma, allo stesso tempo, si augurò che nella gara di ritorno le cose si invertissero.

Le motivazioni del prefetto

“Il provvedimento prefettizio è stato adottato, sentito il Questore, in considerazione – si legge nella nota inviata dalla Prefettura di Trapani – delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina del 29 marzo 2024, ha evidenziato gli elevati profili di rischio dell’incontro, in ragione dell’accesa rivalità tra le tifoserie, tuttora fortemente persistente, sfociata in diverse circostanze in gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubbliche”.

Tagliandi ai tifosi del Trapani nel settore degli ospiti

Come era accaduto nella gara di andata, i tifosi locali potranno accomodarsi nel settore riservato agli ospiti. Infatti, è stata già data l’autorizzazione alla vendita dei biglietti. “Su proposta del Questore, analogamente alla disposizione assunta in occasione dell’incontro di andata e a seguito della richiesta della Società del Trapani, è stata disposta l’estensione della vendita dei tagliandi in favore dei supporters trapanesi anche al settore ospiti” si legge nella nota della Prefettura di Trapani.

Il derby

Sarebbe potuta essere, quella del 7 aprile, una vera finale per il salto in serie C ma la progressione del Trapani da un lato ed il rallentamento del Siracusa dall’altro, toglierà molto alla gara. I granata hanno 10 punti in più del Siracusa ed il vantaggio appare davvero incolmabile. Peraltro, la società azzurra, dopo i risultati deludenti delle ultime gare, avrebbe messo in discussione l’allenatore Gaspare Cacciola.