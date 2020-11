duro attacco dell'ordine degli infermieri di Siracusa

Duro affondo dell’Ordine degli infermieri di Siracusa nei confronti dell’Asp in merito ad un avviso per il reclutamento di dirigenti delle professioni sanitarie che taglierebbe fuori i locali.

“Apprendiamo dell’emanazione – spiega Sebastiano Zappulla, presidente dell’Ordine degli infermieri di Siracusa – di un avviso pubblico per manifestazione di interesse a tempo pieno ed indeterminato per reclutare detti professionisti da altri bandi già espletati in altre Asp della Sicilia e ai quali i nostri infermieri con laurea magistrale non hanno partecipato per l’abnegazione professionale profusa da sempre nei confronti della propria azienda”.

L’Ordine degli infermieri di Siracusa, come ammesso dal suo presidente, chiederà la revoca del bando, ma al tempo stesso, rivolgendosi alle forze politiche della città e della provincia, denuncia il ruolo satellitare della sanità locale rispetto a quello più dominante di altre province siciliane.

“A tutte le forze politiche e sindacali ribadiamo – spiega Sebastiano Zappulla, presidente dell’Ordine degli infermieri di Siracusa – il concetto che la sanità Siracusana non può essere assoggettata allo strapotere di altre province e i professionisti che vi operano calpestati nella dignità professionale. In questa emergenza pandemica tutta la compagine infermieristica ha dimostrato spirito di appartenenza con straordinario sacrificio anche in termini di salute e sicuramente non ci si aspettava di essere ricambiati con una scelta scellerata e incongrua”.

Infine, l’Ordine degli infermieri di Siracusa chiede alla direzione dell’azienda sanitaria di Siracusa, al cui vertice c’è Salvatore Lucio Ficarra, non solo di ritirare quell’avviso ma di pescare nel bacino siracusano.

“Chiediamo ai vertici dell’Asp di Siracusa – spiega Sebastiano Zappulla, presidente dell’Ordine degli infermieri di Siracusa – di reclutare detti dirigenti delle professioni sanitarie fra il personale interno. In merito allo specifico profilo professionale rappresentato le dotazioni organiche dei nostri nosocomi annoverano infermieri con curricula Dirigenziale preparati e formati alla specifica governance dell’assistenza – conclude il presidente dell’Ordine degli infermieri di Siracusa – infermieristica nella nostra provincia a salvaguardia dei nostri assistiti”