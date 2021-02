i sindaci di lentini, carlentini e francofonte alla conferenza dei servizi

I sindaci della zona nord di Siracusa hanno detto no all’ampliamento della discarica di Lentini

Una posizione assunta nel corso della Conferenza dei servizi che si è tenuta online

Nel prossimo vertice sarà presa la decisione definitiva

Il sito è nella disponibilità della Sicula Trasporti, travolta da una inchiesta antimafia

I sindaci di Lentini, Carlentini e Francofonte hanno ribadito alla Conferenza dei servizi il loro no all’ampliamento della discarica di Lentini ed al tempo stesso hanno lanciato un appello al presidente della Regione perché fermi il progetto della Sicula Trasporti, la società proprietaria del sito, coinvolta nel giugno scorso nell’operazione antimafia Mazzetta Sicula.

“Pericolo inquinamento”

Il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, ha motivato la sua decisione, prendendo spunto dall’ indagine dei magistrati della Procura distrettuale antimafia di Catania che ravviserebbe pericoli di inquinamento piuttosto concreti.

“Ancora una volta ho depositato il parere contrario – dice il sindaco di Lentini – supportato da osservazioni tecniche e politiche, con l’aggiunta delle evidenze che stanno emergendo dalle indagini “mazzetta sicula”, dalle quali emergerebbe chiaramente come una presunta gestione illecita della discarica, avrebbe inquinato un territorio che oggi non può più sopportare altri rifiuti”.

“Assieme a me c’erano le amministrazioni di Carlentini e Francofonte, che condividono – continua Bosco – con noi questa battaglia all’interno delle istituzioni, ora serve che la politica regionale agisca in tempo per fermare l’uccisione di un territorio intero, sia in termini di salute sia in termini di sviluppo economico”.

Appello a Musumeci

I sindaci della zona nord di Siracusa si sono rivolti al presidente della Regione, Nello Musumeci. “La battaglia è appena iniziata, il nostro territorio vuole un alleato sincero al proprio fianco, il presidente della Regione Nello Musumeci, lui può mettere la parola fine alla mortificazione del nostro territorio”.

Nuovo appuntamento

La Conferenza dei servizi è stata aggiornata, ce ne sarà un’altra, in ogni caso, come affermato dal sindaco di Lentini a BlogSicilia “entro 120 giorni servirà prendere una decisione definitiva” .

Il sito più grande del Mezzogiorno

Il sito non è di poco conto, è il più grande del Mezzogiorno ed accoglie l’immondizia di circa 290 Comuni, assolutamente strategico per la Sicilia, che resta sempre ancorata al sistema delle discariche. Per cui, averne di sature e dunque non utilizzabili significherebbe il collasso, almeno nell’immediato.