sanzioni per oltre 31 mila euro

Arrivano i primi provvedimenti da parte delle forze dell’ordine dopo i disordini avvenuti sull’Isola di Ortigia, a Siracusa, durante la manifestazione dei commercianti contro il Dpcm. Sulla base delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso e della Digos della Questura hanno identificato gli autori, sanzionandoli per oltre 31 mila euro e sequestrando 15 tra motocicli e ciclomotori.

Nella serata di domenica scorsa, dopo che è stato reso noto il nuovo Dpcm, che prevede ulteriori misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid19, alcuni cittadini, appartenenti alle categorie produttive interessate dalle anticipate chiusure serali, hanno inscenato una spontanea e non autorizzata protesta nei pressi di Piazza Duomo a Ortigia. Nella tarda serata di domenica, prima che si svolgesse il sit-in di protesta, un gruppo di giovani, a bordo di motocicli, si è reso protagonista di gravi intemperanze e di condotte di guida pericolose che hanno messo a repentaglio anche la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione spontanea.

In circa 300 sono arrivati a piazza Duomo, a Siracusa, per protestare contro i provvedimenti del Presidente della Regione, che ha imposto il coprifuoco dalle 23, e del Presidente del Consiglio, autore di un Dpcm piuttosto restrittivo per le attività commerciali. La manifestazione, sul solco di quella di Palermo, è stata pacifica ed è partita alle 22 da corso Gelone, il cuore della città, per poi approdare in Ortigia, proprio sotto la sede di Palazzo Vermexio, la casa del Comune.

Tra le sanzioni elevate si registrano guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa, mancato uso del casco e incauto affidamento dei mezzi contestato ai genitori che sono stati sensibilizzati a mantenere un vigile controllo sul comportamento e sulle frequentazioni dei figli.