la vittima viveva a siracusa

L’autopsia sul corpo della donna trovata morta a Pasqua nella sua abitazione, in Ortigia, ha escluso l’ipotesi di un omicidio. Secondo alcune fonti investigative, si sarebbe trattato di un incidente: la vittima, 56 anni, straniera, dalle informazioni acquisite dai carabinieri di Ortigia e della Compagnia di Siracusa, soffriva di una patologia neurologica, per cui è probabile che sia caduta, a causa di un malore, per poi sbattere la testa.

Il malore

A quel punto, al donna potrebbe essersi trascinata per cercare aiuto, la scia di sangue è stata rintracciata sia nella sua abitazione sia sulle scale dell’immobile. Sul corpo della 56enne non sono state trovate lesioni riconducibili ad una colluttazione così come non sono emersi fori causati da un proiettile.

Le telecamere

Gli inquirenti, nel corso degli accertamenti, hanno visionato le telecamere di sicurezza della zona per scoprire se in prossimità della palazzina in cui viveva la donna, in via del Mercato, fossero state immortale delle persone sospette negli istanti precedenti e successive al decesso della 56enne. Non è stato rilevato nulla di importante. La vittima da anni si era trasferita nella città siciliana dopo essersi innamorata di Ortigia nel corso di un viaggio.