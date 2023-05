presentata dal questore di siracusa

E’ da circa una settimana al comando della Squadra mobile Genevieve Di Natale, originaria di Messina, proveniente dalla Questura di Agrigento dove, per tre anni, ha ricoperto il ruolo di vice dirigente della Squadra Mobile. La nuova dirigente è stata presentata dal questore di Siracusa, Benedetto Sanna, nel corso di una conferenza stampa nel secondo piano del palazzo di viale Scala Greca.

Le parole di Di Natale

“Sono siciliana ed il mio ultimo incarico – ha detto Genevieve Di Natale nel corso della presentazione al palazzo della Questura di Siracusa – è stato nella squadra mobile di Agrigento dove mi sono occupata di varie problematiche, in particolare di immigrazione clandestina, che mi ha permesso di accumulare esperienza sia dal punto di vista professionale sia umano. Naturalmente, mi sono anche occupata, insieme ai colleghi di criminalità organizzata, ben radicata in quel territorio, molto vicino al Trapanese, dove, di recente, è stata catturato Matteo Messina Denaro. Le indagini sul fenomeno mi hanno consentito di studiare gli assetti e gli equilibri della mafia, adesso lo farò a Siracusa. La lotta alla criminalità si accompagnerà alla repressione di altri fenomeni, come il traffico di droga”.

Chi è il nuovo capo della Mobile

40 anni, originaria di Messina, è laureata in giurisprudenza, diplomata alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali ed abilitata all’esercizio della professione forense e dal dicembre 2011 ha frequentato la Scuola superiore di Polizia dove ha conseguito il Master in Scienze della Sicurezza.

Nel 2014, dopo aver frequentato il corso per funzionari della Polizia di Stato, è stata assegnata al Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Calabria ove ha ricoperto importanti incarichi di coordinamento di alcune articolazioni operative di quell’ufficio. Di Natale si è occupata della gestione dell’Hotspot di Lampedusa sotto il profilo dell’ordine pubblico ma anche sul piano dei risvolti di polizia giudiziaria che riguardano il traffico di esseri umani.