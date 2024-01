incidente avvenuto a siracusa il 10 gennaio

“Chi sa o ha visto qualcosa lo riferisca”. E’ l’appello lanciato dalla famiglia della 44enne siracusana travolto, quasi due settimane fa, da un pirata della strada in via don Luigi Sturzo, nel rione della Mazzarrona.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso da una ricostruzione della Polizia municipale, la vittima stava camminando in direzione di via Monteforte quando, giunta in prossimità del chiosco del fruttivendolo da poco dismesso, ha attraversato la strada transitando sulle strisce pedonali.

L’incidente e la fuga del pirata della strada

Ad investire la donna è stata una Toyota Yaris vecchio modello, di colore grigio: “il conducente dell’utilitaria, a causa della velocità troppo sostenuta e dopo un azzardato sorpasso in prossimità di una curva, avrebbe perso il controllo del mezzo centrando in pieno il pedone e facendolo rovinare a terra a bordo strada dopo un volo di diversi metri” spiegano i legali dello studio 3A a cui la famiglia della vittima si è rivolta per seguire la vicenda. La persona alla guida dell’auto non si è fermato, riuscendo a fare perdere le sue tracce.

Due interventi chirurgici

La 44enne, che è ricoverata nell’ospedale Umberto I, ha riportato politraumi gravissimi, svariate e serie fratture, agli arti inferiori e alla clavicola, traumi facciali con la rottura anche del setto nasale. Ha subito due interventi chirurgici, l’ultimo dei quali all’anca, per una prognosi pesantissima, ne avrà per mesi.

C’è un testimone

Il primo a prestare assistenza alla donna e ad allertare i soccorsi è stato un pedone, che, secondo quanto riferito dai legali della famiglia della donna, è riuscito anche a ricopiare alcuni numeri della targa: “tutti elementi peraltro esposti anche dal marito della vittima, nella denuncia querela contro il per ora ignoto responsabile dell’investimento presentata nella stessa giornata del 10 gennaio presso la Questura di Siracusa” concludono gli avvocati dello studio 3A.