Registrato dall'istituto di Vulcanologia

Non bastava il gran caldo, ci si è messo pure il terremoto a rendere più snervante l’estate per i siracusani. L’istituto di vulcanologia ha registrato questa mattina alle 7,16 un sisma di magnitudo 2.6 al largo delle costa di Siracusa: la scossa è stata avvertita nel capoluogo, molti erano ancora a letto e per qualche istante hanno temuto il peggio. Per fortuna, il sisma è stato relativamente corto e stando alle prime informazioni non ci sono feriti nè danni ad edifici.