durante il montaggio del palco per il carnevale

E’ in gravi condizioni un uomo, ricoverato in prognosi riservata al Di Maria di Avola, vittima di un incidente avvenuto stamane nei pressi di piazza Umberto I e corso Garibaldi, ad Avola.

I lavori per il palco del Carnevale

Sono in corso i lavori per il montaggio di un palco, in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale, e dei tecnici, impegnati nell’allestimento, sarebbero arrivati stamane a bordo di un camion.

L’incidente ed i soccorsi

Per cause che sono al vaglio della Polizia municipale di Avola, la vittima sarebbe stata travolta mentre il mezzo stava eseguendo delle manovre. Evidentemente, il conducente non si sarebbe accorto della presenza di quell’uomo: sono scattati subito i soccorsi, i testimoni avrebbero prestato le prime cure al ferito, le cui condizioni sono apparse subito molto serie.

Il trasferimento in ospedale

Sono arrivate numerose richieste di intervento al centralino del 118 e poco dopo è giunta un’ambulanza per il trasferimento in ospedale, al Di Maria. Gli agenti della Polizia municipale di Avola hanno raccolto le deposizioni di coloro che avevano assistito all’incidente e contestualmente hanno eseguito dei rilievi per ricostruire con esattezza l’incidente. Gli investigatori hanno informato dell’episodio la Procura di Siracusa.

Tragedia a Noto

A Noto, nei giorni scorsi, in un incidente analogo, ha perso la vita un uomo di 73 anni, deceduto dopo essere stato travolto da una macchina. E’ accaduto in contrada Passo Abate, ai piedi della città barocca, e secondo quanto emerso in una prima ricostruzione della polizia, poco prima del passaggio dell’anziano, il conducente di un’auto si sarebbe fermato per aiutarne un altro, il cui veicolo si sarebbe arrestato per un problema alla batteria.

E così, i due avrebbero armeggiato i cavi solo che, una delle macchine, forse perché in un punto in lieve discesa, presumibilmente senza freno a mano, avrebbe iniziato una marcia all’indietro, travolgendo il 73enne, che non ha avuto scampo. Alcuni passanti hanno provato a prestare le prime cure alla vittima e quando è arrivata l’ambulanza per l’anziano non c’era più nulla da fare