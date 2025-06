Un incidente stradale si è registrato questa sera in via Elorina, nella zona sud di Siracusa. Nello scontro sono rimasti coinvolti una macchina ed una moto, i cui occupanti, un giovane ed una ragazza, hanno riportato gravi conseguenze.

Feriti in ospedale

Lei è stata trasportata in elisoccorso a Catania mentre lui è stato accompagnato con l’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Le indagini sono condotte dalla Polizia municipale che hanno eseguito i primi accertamenti per determinare la dinamica. Non si conosce con precisione la direzione della moto, mentre l’autovettura, quasi certamente, viaggiava in direzione Siracusa.

Incidente nell’Ennese, tre feriti

E’ di tre feriti il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato sulla Statale 117 in prossimità di Borgo Cascino. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due macchine: in una c’era un pensionato di 88 anni, nell’altra due donne, madre e figlia, con quest’ultima in stato di gravidanza.

Donna incinta all’Umberto I di Enna

L’anziano è stato trasferito in elisoccorso in un ospedale di Catania, le altre due vittime sono state accompagnate al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l’incidente stradale, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare le responsabilità.