E’ deceduto dopo 11 giorni di ricovero al Cannizzaro di Catania, Gianluca Chianetta, 51 anni, siracusano, vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla Ferla-Sortino, nel Siracusano, il 6 giugno scorso.

L’incidente

Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, l’uomo avrebbe avuto un impatto violento contro una macchina. Il 51enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania ed i medici hanno provato a strapparlo alla morte ma le lesioni riportate erano troppo gravi e così nelle ore scorse il suo cuore ha cessato di battere.

Era un appassionato di bicicletta

Chianetta era molto noto negli ambienti della bicicletta, era un appassionato ed insieme a tanti amici era solito partecipare a delle sgambate ma l’ultima è finita in modo tragico.

Il saluto di un amico, “ciao Gianluca”

“Ciao caro amico Gianluca Chianetta non doveva andare così” è il messaggio di amico diffuso sui social. Nello stesso post racconta i pericoli di chi ha solo la passione per la bicicletta. “Mentre vi chiedete cosa succede, un’altra persona si allontana dalla propria famiglia e dai propri cari, perché una persona qualunque, distratta e poco rispettosa per il prossimo annulla una vita. “ Ma si !!!! Tanto è una bicicletta, così piccola, la posso pure sfiorare, non ha bisogno di tutto questo spazio”