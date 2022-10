blitz in viale dei comuni, a siracusa

Gli agenti della Squadra Mobile, insieme alle unità cinofile di Palermo e di Catania, hanno arrestato Salvatore Leonardi, 32 anni, e Jonathan Destasio, 30 anni, accusati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

In particolare, nel corso di un controllo in viale Dei Comuni, uno delle piazze più calde della città, uno dei due indagati è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e della somma di 265 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Perquisizione in casa

Inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, sono stati rinvenuti ulteriori 8,54 di cocaina, 1,28 grammi di hashish e bilancini elettronici e vario materiale per il confezionamento, nonché due proiettili calibro 22.

Arma e munizioni

L’altro presunto spacciatore, invece, è stato trovato in possesso di 182 dosi di cocaina, in parte rinvenuta in uno sgabuzzino nella sua disponibilità oltre alla somma di 341 euro.

Infine, nella terrazza della palazzina oggetto di perquisizione, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola a salve marca Bruni modificata artigianalmente, munita di caricatore rifornito di tre cartucce calibro 7,65.