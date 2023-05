vicenda accaduta a siracusa

E’ stato arrestato per spaccio di droga un 25enne di Siracusa ma è stato rimesso in libertà dal gip del Tribunale al termine dell’udienza di convalida. La vicenda trae origine nella zona della Mazzarrona di Siracusa dove i carabinieri, nelle ore scorse, si erano recati per un controllo.

La bottega della droga

Dentro una baracca, è stato visto il 25enne che avrebbe usato questa struttura per il suo commercio di stupefacenti. In quella bottega della droga, c’erano varie tipologie di stupefacenti, tra cui cocaina, crack, hashish e marijuana ed al termine dei controlli ne sono stati sequestrati oltre 100 grammi.

Vendita al dettaglio

Una vendita al dettaglio che, stando ai carabinieri, sarebbe stata redditizia ed avrebbe continuato a portare soldi all’indagato se non fossero intervenuti per interrompere l’attività economica illecita. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, al termine dell’udienza al palazzo di giustizia, ha convalidato la misura cautelare ed ha disposto per il giovane l’obbligo di dimora nel comune di Siracusa con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione durante l’orario notturno.

Corriere fermato con un kg di erba

Nei giorni scorsi, un corriere della droga catanese, 45 anni, Ignazio Grasso, è stato arrestato a Siracusa dagli agenti delle Volanti. Aveva con se, nascosta nella su

I due sono stati trovati in via Bartolomeo Cannizzo, nel rione di Bosco Minniti, una delle piazze di spaccio della città. Secondo quanto ipotizzato dalla polizia, il 45enne si sarebbe recato fin lì per vendere quella partita di droga solo che non avrebbe fatto i conti con i controlli degli agenti, i quali si sono insospettiti per la presenza di quei due, volti del tutto nuovi, almeno in quella zona. E così, sospettando che avessero qualcosa di illecito da fare, hanno avviato le perquisizione, che ha permesso di scovare quel tesoro.