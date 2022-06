è il secondo arresto su questa tratta

I Carabinieri della Compagnia di Noto hanno arrestato un ghanese 42enne, Larim Arouna, residente a Palermo per traffico di stupefacenti. L’uomo, che viaggiava a bordo di un autobus sulla tratta Palermo-Catania, verosimilmente diretto nella provincia aretusea, è stato trovato in possesso di circa 150 grammi di eroina, per un valore di

oltre 7 mila euro, di cui ha provato a disfarsi alla vista dei militari dell’Arma. La droga è stata recuperata ed il 42enne è stato accompagnato nel carcere di Gela a disposizione della Procura della Repubblica di Catania.

Una decina di giorni fa i carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno arrestato un altro corriere della droga, 47 anni, anche lui originario del Ghana. L’uomo aveva con se 400 grammi di eroina nascosta nelle tasche interne dei pantaloni. E’ stato bloccato al capolinea dei bus a Siracusa, al termine di un viaggio iniziato a Palermo. E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti