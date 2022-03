la decisione del gip di siracusa

Il gip del Tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, ha convalidato gli arresti nei confronti di Andrea Faraone, 29 anni, e Gabriella Scarcella, 41 anni, bloccati dalla polizia con 1 chilo e 600 grammi di droga di vario

tipo, 1100 euro in contanti e materiale per il confezionamento.

Donna libera, giovane ai domiciliari

La donna, difesa dall’avvocato Junio Celesti, durante il suo interrogatorio ha detto che non conosceva il contenuto di un borsone consegnatogli poco prima dal 29enne. Una testimonianza che deve avere in qualche modo convinto il giudice che ha disposto la liberazione della 41enne mentre il giovane resterà ai domiciliari.

Consegna di una busta

Le indagini sono scattate dopo che il 29enne avrebbe consegnato all’altra indagata una busta, in prossimità dell’abitazione di quest’ultima, per poi allontanarsi frettolosamente a bordo della propria auto.

Giovane bloccato in viale Zecchino

Gli agenti, insospettitosi, hanno bloccato il giovane in viale Zecchino e lo hanno sottoposto a perquisizione: nella sua casa sono stati trovati 102 grammi di hashish e 115 grammi di marijuana, nonché materiale per il confezionamento, fra cui un bilancino di precisione ed alcuni coltellini.

Libri contabili

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto manoscritti contenenti cifre verosimilmente riconducibili alla contabilizzazione dell’attività di traffico di sostanza stupefacente e 1.100 in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

La droga in casa della donna

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione della donna, ove sono stati rinvenuti 14 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,4 chilogrammi.

Latitante arrestato a Catania

Era riuscito a sfuggire alla maxi retata antidroga “Mezzaluna” della scorsa settimana in cui si è sgominata un’intera organizzazione che controllava il vasto quartiere di via Ustica a Catania. La polizia è riuscito però a rintracciarlo dopo delle pressanti attività d’indagine. A finire in manette uno degli uomini di spicco della banda.

Chi è

Ad essere stato rintracciato e arrestato G.G.D., 33 anni, con precedenti di polizia e destinatario di ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania