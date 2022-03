indagini della squadra mobile di siracusa

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un giovane di 29 anni, Andrea Faraone, e una donna di 41 anni, Gabriella Scarcella, incensurati, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Nel complesso, i poliziotti, al comando del dirigente Gabriele Presti, hanno sequestrato 1 chilo e 600 grammi di droga di vario

tipo, 1100 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita, e vario materiale per il confezionamento.

Consegna di una busta

Le indagini sono scattate dopo che il 29enne avrebbe consegnato all’altra indagata una busta, in prossimità dell’abitazione di quest’ultima, per poi allontanarsi frettolosamente a bordo della propria auto.

Giovane bloccato in viale Zecchino

Gli agenti, insospettitosi, hanno bloccato il giovane in viale Zecchino e lo hanno sottoposto a perquisizione: nella sua casa sono stati trovati 102 grammi di hashish e 115 grammi di marijuana, nonché materiale per il confezionamento, fra cui un bilancino di precisione ed alcuni coltellini.

Libri contabili

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto manoscritti contenenti cifre verosimilmente riconducibili alla contabilizzazione dell’attività di traffico di sostanza stupefacente e 1.100 in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

La droga in casa della donna

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione della donna, ove sono stati rinvenuti 14 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,4 chilogrammi.

Arresto per droga ad Acireale

I Carabinieri di Acireale hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo

I carabinieri hanno proceduto al controllo del giovane che è stato notato mentre stava procedendo a passo svelto per una strada del centro. Durante il controllo il 21enne è stato trovato in possesso di 29 dosi di marijuana già pronte per essere vendute.

Scatta l’obbligo di firma

La perquisizione, che è stata estesa dai militari anche all’abitazione del giovane, ha consentito di rinvenire un bilancino di precisione, una cartuccia calibro 9 e una di calibro 36 per arma lunga. Il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto per il giovane l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.