l'uomo, siracusano, è ai domiciliari

I carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato Alessio Terranova, 32 anni, siracusano, trovato in possesso di droga che nascondeva nella sua abitazione. L’uomo, disoccupato, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, e come disposto dalla Procura si trova ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare

La droga sulle mensole e sul frigorifero

Nel corso della perquisizione, scattata nell’abitazione dell’indagato, i carabinieri hanno rinvenuto della droga su una mensola del corridoio e sul frigorifero della cucina, assieme ad un bilancino ed al materiale per confezionare le dosi. Nel complesso, i carabinieri hanno sequestrato 70 grammi di hashish e 5 di marijuana.

Le richieste di condanna per il gruppo di via Algeri

Nelle ore scorse, in merito ad un traffico di droga, gestito dal gruppo operante in via Algeri, il pm della Dda di Catania ha richiesto le condanne nei confronti di 28 indagati, accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

Traffico di droga nei fortini

Gli indagati furono coinvolti un anno fa nell’operazione Algeri conclusa dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa che alzarono il velo su un vorticoso e strutturato commercio di stupefacenti nella vasta area di via Algeri, nel rione della Mazzarrona. Per proteggersi dai blitz delle forze dell’ordine, il gruppo aveva realizzato dei fortini, sbarrando con dei cancelli alcune porzioni di palazzine di edilizia popolare mentre in cima alle palazzine c’erano le vedette per controllare chi entrava ed usciva dalla piazza dello spaccio.

Le richieste

8 anni per Domenico Agati; 12 anni per Antonio Aggraziato; 14 anni per Francesca Alì; 16 anni Gabriele Cacciatore; 16 anni per Giovanni Cacciatore; 10 anni per Tullio Caia; 16 anni per Alessio Cappuccio; 12 anni per Davide Cassia; 6 anni per Lorenzo Cortese; 6 anni per Sara Lice Cossu; 14 anni per Danilo Fortezza; 18 anni per Ernesto Fortezza; 14 anni per Carmelo Fortezza; 6 anni per Gaetano Gisana; 8 anni per Alfredo Gugliotta; 16 anni per Giovanni Linares; 16 anni per Massimo Linares; 6 anni per Daniela Mollica; 16 anni per Decio Massimiliano Notturno; 16 anni per Dario Piazzese; 14 anni per Concetta Puglisi; 20 anni per Erminia Puglisi; 4 anni per Paride Quattrocchi; 8 anni per Jennifer Sano; 16 anni per Gaetano Scariolo; 16 anni per Umberto Torricellini, detto ‘Calatostò; 20 anni per Alessio Visicale.