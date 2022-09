indagini della polizia di siracusa

Gli agenti delle Volanti hanno arrestato un 29enne siracusano, Federico La Runa, per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Il giovane, che è stato posto ai domiciliari, è stato sorpreso a nascondere dosi di sostanze stupefacenti sotto una grossa pietra, in via Santi Amato, uno dei quartieri dello spaccio.

Il sequestro

In totale venivano rinvenute e sequestrate 9 dosi di marijuana, 19 dosi di hashish, 4 di cocaina e 2 di crack. Inoltre, sono stati rinvenuto soldi in contanti, per un importo di 170 euro, e del materiale per confezionare le dosi

Coppia arrestata a Siracusa

I carabinieri di Belvedere hanno arrestato una coppia di fidanzati, Danilo Malandrino, 24 anni, e Asia Moretto 19 anni, in quanto trovati in possesso di 3 kg di di hashish e 13 mila euro in contanti. I due, difesi dagli avvocati Junio Celesti e Natale Vaccarisi, sono stati condotti al palazzo di giustizia: il gip ha convalidato le misure cautelari, disponendo la liberazione della donna, che avrà l’obbligo di dimora, ed i domiciliari per il 24enne.

Le indagini

Le indagini sono scattate dopo che i carabinieri hanno notato un capannello di persone in prossimità dell’abitazione della coppia ed a quel punto, il 24enne, temendo di finire nella rete delle forze dell’ordine, è scappato in sella ad uno scooter di grossa cilindrata, provando a seminare gli inquirenti

La fuga

Avrebbe poi lasciato il mezzo per correre a piedi ma è finito contro il parabrezza di una macchina, procurandosi alcune ferite. Nel corso della perquisizione nella casa della coppia, i militari hanno rinvenuto sul tavolo del soggiorno 3 kg di hashish divisi in “panetti” e numerose dosi più piccole, assieme a 13.000 euro in contanti.