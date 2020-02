Il provvedimento del tribunale

Nuova misura cautelare per Giuseppe Sallemi, il custode di Lentini, 42 anni, accusato del duplice omicidio di

Frattanto, lo stesso giudice ha accolto la richiesta di incidente probatorio della difesa di Sallemi per cui l’autopsia non sarà più eseguita da un consulente scelto dalla pubblica accusa, dunque dai magistrati, ma dal gip a cui spetterà fissare una nuova data per l’esame sulle salme ma con la garanzia del contraddittorio per la difesa che potrà nominare un proprio consulente.

Nella ricostruzione della Procura di Siracusa e degli agenti della Squadra mobile di Catania, i tre catanesi si erano recati in contrada Xirumi, con l’obiettivo di rubare arance, a bordo di un furgone, un Fiat Doblo, posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine.