Era previsto per oggi al palazzo di giustizia di Siracusa il conferimento dell’incarico al medico legale per l’autopsia sui corpi di Massimo Casella, 47 anni, e Agatino Saraniti, di 19 anni, catanesi, uccisi a fucilate in un fondo agricolo in contrada Xirumi, a Lentini. Del loro omicidio è accusato Giuseppe Sallemi, 42 anni, custode, lentinese ma il suo legale, nelle scorse ore, ha chiesto al gip del tribunale che venga eseguito l’incidente probatorio. Un passaggio giudiziario che ha comportato lo slittamento dell’autopsia. A questo punto, spetterà al giudice fissare una nuova data per l’esame sulle salme ma con la garanzia del contraddittorio per la difesa che potrà nominare un proprio consulente. L’autopsia non sarà eseguita da un medico legale indicato dalla Procura di Siracusa ma dallo stesso gip.