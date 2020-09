Era anche ubriaco

Nonostante fosse ai domiciliari avrebbe preferito fare una passeggiata un migrante di 39 anni bloccato dai carabinieri di Siracusa. Secondo i militari della Compagnia di Siracusa, Jail Mahadi, originario del Marocco, che è stato tratto in arresto, era in evidente stato di ebbrezza. Non è stato l’unico intervento delle forze dell’ordine che hanno denunciato un uomo di 39 anni, per il reato di evasione, in quanto anch’egli sorpreso fuori dalla sua abitazione ed un trentasettenne, per porto abusivo di arma da taglio, in possesso di una katana della lunghezza di oltre un metro.

Nel conto vanno messi anche i controlli sulle strade della città. “Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri della Compagnia di Siracusa – spiegano dal comando provinciale di Siracusa – hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrandosi in particolare sull’area cittadina del capoluogo, al fine di garantire la sicurezza pubblica nelle giornate festive e prevenire o reprimere comportamenti scorretti da parte degli automobilisti. Il servizio si è in particolare concentrato sulla vigilanza ai soggetti pericolosi, come quelli sottoposti a misure di prevenzione o cautelari, ed alle zone più degradate della città ed ha visto impiegate numerose pattuglie automontate ed appiedate. Sono stati controllati 71 veicoli e 88 persone, ed i carabinieri hanno elevato sanzioni per svariate infrazioni al codice della strada per quasi 3500 euro”.

Nell’ambito del contrasto al traffico di droga, i carabinieri hanno segnalato 7 giovani trovati in possesso di alcune dosi di marijuana e hashish. Proprio ieri, i militari del Nucleo radiomobile di Siracusa, hanno compiuto un blitz che ha permesso di scovare 72 dosi di hashish, del peso complessivo di circa 40 grammi, 24 dosi di marijuana del peso complessivo di altri 13 grammi, una dose di cocaina e circa 20 euro in contanti. “Lo stupefacente, destinato allo spaccio nella città di Siracusa, avrebbe fruttato qualche migliaia di euro” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.