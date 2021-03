gli edifici si trovano ad avola

Due consiglieri comunali di Avola annunciano un finanziamento per la ristrutturazione di 18 alloggi

Si tratta di appartamenti di edilizia popolare in via Fontana che sono ammalorati

La Regione avrebbe stanziato 900 mila euro per gli interventi di recupero

“Un finanziamento di 900 mila euro per la ristrutturazione di 18 alloggi di edilizia popolare in via Fontana”. Lo affermano i consiglieri comunali di Avola, Fabrizio Alia e Francesco Tardonato che assicurano di aver avuto rassicurazioni sui fondi dopo aver parlato con la presidente dell’istituto autonomo case popolari per la provincia di Siracusa, Maria Elisa Mancarella.

Le proteste

“Abbiamo fatto nostre le richieste di intervento diffuse, anche a mezzo social, nei giorni scorsi, dai residenti degli alloggi di via Fontana, relativi alla richiesta di interventi strutturali e manutentivi. Per questo motivo, ci siamo rivolti, così, alla presidente dell’istituto autonomo case popolari per la provincia di Siracusa, Maria Elisa Mancarella” spiegano i due consiglieri comunali.

La Regione

Secondo quanto riferito dagli esponenti del Consiglio comunale, la presidente dell’Iacp di Siracusa, “in ritorno da una missione presso l’assessorato regionale Lavori pubblici, ci ha comunicato, tranquillizzandoci, che il progetto esecutivo, presentato in precedenza dal medesimo IACP ed avente ad oggetto la ristrutturazione straordinaria di 18 edifici allocati in via Fontana trav. III Palazzina A, ha avuto il vaglio dell’assessore regionale, on. Marco Falcone, ed ha ricevuto una promessa di un finanziamento complessivo di ben 900 mila euro. Nei prossimi giorni verrà ufficialmente emanato il relativo decreto che stanzia le somme”