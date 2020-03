I visitatori ad Ortigia

Sono arrivati a Siracusa da qualche giorno dei turisti provenienti dal continente asiatico. E si sono fatti subito notare tra le strade di Ortigia, il celebre centro storico della città, perché molti di loro passeggiano indossando le mascherine, a causa del timore di essere contagiati. Sono gli effetti del Coronavirus, che, al momento, non è comparso nel capoluogo, del resto alcuni test hanno dato esito negativo al Codiv-19.

Ma in tema di turismo, l’amministrazione ha presentato una iniziativa proprio per incentivare l’arrivo di visitatori a Siracusa. Gli albergatori hanno lanciato un pacchetto 3×2, con una notte in hotel in regalo a quanti prenoteranno un soggiorno di almeno due notti. Diversi ristoranti pronti a lanciare una scontistica del 15%, sempre per quei turisti che prenoteranno una vacanza di almeno due giorni a Siracusa.

Frattanto, l’Asp di Siracusa ha istituito all’interno del Dipartimento di Prevenzione un numero telefonico dedicato (0931484980), attivo da oggi per un diretto contatto con la cittadinanza e con quanti potrebbero rientrare in provincia di Siracusa dalle zone di focolaio del Coronavirus utile a ricevere informazioni che possano fornire una iniziale valutazione del rischio e restituire indicazioni necessarie sulle procedure comportamentali da seguire.

Il numero telefonico locale si affianca al numero verde800458787 istituito dalla Regione Siciliana e al numero di pubblica utilità 1500 per avere informazioni aggiornate e ufficiali che sono reperibili nei siti del Ministero della Salute e dell’Assessorato regionale della Salute.Di ciò, assieme alle buone regole comportamentali, è stata data ampia diffusione anche con cartelli affissi capillarmente in tutte le strutture sanitarie e nelle farmacie del territorio, nel sito internet e nelle pagine social dell’Azienda.