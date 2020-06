Il dispositivo

Nelle 44 pagine della sentenza del Cga di Palermo, che ha confermato la validità delle amministrative del 2018 con l’elezione a sindaco di Francesco Italia, ci sono molte stoccate a giudici del Tar di Catania. Quest’ultimi, accogliendo il il ricorso di Ezechia Paolo Reale, avevano annullato la proclamazione del primo cittadino, candidato del Centrosinistra, e disposto una mini tornata elettorale in 9 sezioni dove sarebbero state riscontrate delle irregolarità.

La tesi di Reale, esponente del Centrodestra e sfidante di Italia, puntava soprattutto sulla cosiddetta scheda ballerina: un sistema che consiste “nel far uscire illecitamente dal seggio una scheda elettorale vidimata ma non votata per farla poi di volta in volta utilizzare, dai singoli elettori, al posto delle schede in bianco loro consegnatale dal seggio, al fine di guidarne il voto”.

Solo che per il Cga, l’originario ricorrente (Reale) “prendendo spunto da irregolarità -si legge nel dispositivo – contenute nei verbali delle operazioni elettorali, si era limitato ad avanzare dubbi sulla correttezza del risultato elettorale: dove, però, l’alterazione della volontà popolare avrebbe costituito una mera ipotesi strumentalmente formulata, ma non suffragata da alcun elemento sostanziale e concreto”.

Ma per i giudici, presidente Rosanna De Nictolis, relatore Nicola Gaviano, il vero errore lo avrebbe commesso il Tar, in quanto il loro pronunciamento si sarebbe fondato solo su quella ipotesi. “Il Tar avrebbe dovuto appurare, ma non lo ha fatto, che l’azione – si legge nella sentenza – del ricorrente “era sostanzialmente una mera speculazione sul supposto rischio della cosiddetta “scheda ballerina”, evocato in termini soltanto probabilistici e ipotetici”.

Ed a supporto della propria tesi, il Cga ha anche evocato una sentenza del Consiglio di Stato del 13 aprile del 1999 secondo cui “la circostanza che il numero di schede autenticate è superiore o inferiore al numero degli aventi diritto al voto non comporta, ex se, l’illegittimità delle operazioni elettorali”.

Inoltre, i giudici amministrativi di secondo grado hanno evidenziato un altro elemento: cioè che “i rappresentanti delle liste e dei candidati, “pur capillarmente presenti in tutte le sezioni elettorali – non hanno avanzato alcuna contestazione di sorta in ordine a presunte irregolarità sostanziali nel corso delle operazioni di voto, di scrutinio e di verbalizzazione”.

Peraltro, secondo il Cga vi sarebbero stati degli errori di calcolo del Tar “sull’esito delle verifiche di corrispondenza tra il numero degli astenuti e quello delle schede autenticate rimaste non utilizzate, corrispondenza indispensabile per escludere la possibilità di un uso fraudolento di queste ultime schede”.