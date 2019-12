La sentenza

Un terremoto giudiziario e politico si è abbattuto sul comune di Siracusa dove si tornerà a votare, ma solo in 9 sezioni, dopo la decisione del Tar di Catania di disporre ” l’annullamento della proclamazione a sindaco di Siracusa di Francesco Italia, eletto nella coalizione di Centrosinistra al ballottaggio il 24 giugno del 2018.

Ha avuto ragione l’esponente del Centrodestra, Ezechia Paolo Reale, sconfitto nel confronto diretto con Italia, che aveva fatto ricorso ai giudici amministrativi ritenendo che fossero state commesse delle irregolarità nelle operazioni di scrutinio. In effetti, nella sentenza il Tar evidenzia che si sono verificate delle “illegittimità nelle operazioni elettorali del Comune di Siracusa svoltesi in data 10 giugno 2018 limitatamente alle sezioni n. 14, 20, 46, 61, 75, 95, 99, 116 e 123”, per cui si è deciso di disporre “l’annullamento dei verbali dell’Ufficio Elettorale centrale di Siracusa di ammissione al ballottaggio per l’elezione a sindaco dei candidati Italia e Reale, di proclamazione a sindaco del candidato Italia e di proclamazione degli eletti a consiglieri comunali del Comune di Siracusa”.

Un pronunciamento, quello del Tar, che arriva dopo lo scioglimento del Consiglio comunale a causa del voto contrario dell’aula al bilancio consuntivo del 2018.

Nel dispositivo, è indicato che “la sentenza venga trasmessa al sindaco del Comune di Siracusa, al prefetto di Siracusa e al Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana”.