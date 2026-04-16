“Se qualcuno mi chiedesse per quale candidato a sindaco votare, di certo la mia preferenza non andrebbe ad Enzo Pupillo”. Lo afferma, a BlogSicilia, il parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, il cui gruppo è accusato sia dal deputato Ars del Mpa, Giuseppe Carta, sia dalla senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, di flirtare con la coalizione a sostegno di Enzo Pupillo, esponente del Pd, che ha attorno a se tutto il Campo largo, tra cui M55, Avs e Controcorrente di La Vardera.

Gli altri candidati in campo

In campo, oltre a Pupillo, ci sono Giuseppe Fisicaro, sostenuto da Mpa-Grande Sicilia, e Efrem Sanzaro, ex assessore della giunta Lo Faro – come Fisicaro – espressione di un’altra area del Centrodestra in cui c’è dentro anche Giovanni Cafeo, ex deputato regionale, ed uno degli uomini più importanti della Lega in Sicilia.

“Mai avuto interlocuzioni con Pupillo”

“Non capisco perché – dice Gennuso – si continua a dire che Forza Italia stia con Pupillo: mai avuto interlocuzioni con il candidato a sindaco del Pd né con altri del suo gruppo” assicura il deputato regionale di Forza Italia che respinge l’ipotesi di essere una sorta di regista occulto degli esponenti della sua corrente a Lentini e del loro piano di far convergere preferenze verso Pupillo. Peraltro, Daniela Ternullo ha assicurato, in una lettera arrivata ai partecipanti di una riunione provinciale di partito che il coordinatore cittadino di Forza Italia, Pippo Innocenti è nella lista Lentini c’è, a sostegno di Pupillo.

Cosa farà Forza Italia? “Nulla di deciso”

Gennuso afferma che non c’è nulla di deciso, che le decisioni definitive non sono ancora arrivate. “Il mio gruppo sta riflettendo cosa fare in questa tornata elettorale, di certo non ha digerito questa candidatura (Fisicaro ndr) calata dall’alto. La dirigenza provinciale di Forza Italia ha, inoltre, preso atto anche della presa di posizione dell’area della senatrice Ternullo – la lista Azzurra (che è andata con Giuseppe Fisicaro).

E poi c’è il tema della lista di Forza Italia. “Stiamo verificando se ci sono le condizioni per poter presentare la lista” ammette Gennuso ma le probabilità che ve ne sia uno con il timbro ufficiale è piuttosto remota.