il coordinatore regionale di fratelli d'italia pogliese

Avanti con le candidature di Carolina Varchi per la corsa a sindaco di Palermo e di Nello Musumeci per le elezioni regionali. E sul laboratorio politico siciliano del Centrodestra moderato, Prima l’Italia, un secco no.

E’ la posizione di Fratelli d’Italia, i cui vertici nazionali e regionali, si sono visti ieri sera a Siracusa in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del partito di Giorgia Meloni.

Le stoccata di De Luca a FdI

Un battesimo a cui ha preso parte il deputato Francesco Lollobrigida, cognato della leader nazionale, attaccata ieri mattina, proprio a Siracusa, dall’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, per il quale la Meloni starebbe giocando in Sicilia una partita per poi andare all’incasso con la candidatura alla presidenza della Regione Lazio del cognato.

I vertici di FdI a Siracusa

All’inaugurazione c’erano anche l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, il coordinatore provinciale, Peppe Napoli, il sindaco di Avola, Luca Cannata, la deputata regionale, Rossana Cannata, che si candida a prendere il posto del fratello, a sua volta candidato ad un seggio all’Ars.

Insieme a loro, il coordinatore regionale, Salvo Pogliese, sindaco di Catania “sospeso” che abbiamo intervistato. L’esponente politico di Fdi, che non risponde a domande sulla sue eventuali dimissioni da sindaco, parla a tutto tondo delle elezioni a Palermo, alla Regione e dei rapporti con la Lega.

Il Centrodestra va in ordine sparso. Ritiene ci sia spazio per una ricomposizione?

Mi auguro che le legittime candidature esternate dai partiti del Centrodestra confluiscano in una unitaria. L’unità del Centrodestra rappresenta una priorità per Fratelli d’Italia, sono certo che lo sia per la Lega, Forza Italia, Udc ed i movimenti autonomisti. Se questo non dovesse accadere ognuno farà le proprie legittime valutazioni.

Forza Italia a Palermo punta su Scoma. Voi manterrete la candidatura Varchi?

Giorgia Meloni, a Palermo, lanciando la candidatura di Carolina Varchi, ha esternato ai partiti del Centrodestra la nostra proposta politica. Carolina Varchi è una persona preparata, una bravissima parlamentare nazionale, un’ottima professionista che dispone di tutte le caratteristiche per governare la quinta città d’Italia. Lo facciamo con grande determinazione e con altrettanta umiltà.

La Lega ha varato Prima l’Italia. Che ne pensa?

Per quanto concerne, la proposta di Matteo Salvini la rispettiamo ma si tratta di un percorso che non ci interessa. Fratelli d’Italia ha imboccato una strada con grande coerenza e continuerà a farlo nell’imminente futuro.

E sulla candidatura Musumeci alla presidenza della Regione?

Musumeci rimane il nostro candidato alla presidenza della Regione, del resto, in tutta Italia, un presidente uscente legittimamente ripropone la sua candidatura. Un presidente che ha governato in un contesto drammatico, dalla pandemia all’emergenza economica e finanziaria. Mi auguro che anche su questo tema si possa ricomporre il quadro.