Hanno deciso di incontrarsi e lo hanno fatto alla luce del sole, in pieno giorno, ed in piazza Adda, nel cuore di Siracusa.

Vertice tra Gennuso, Cafeo, Bonomo e Messina

In questo vertice all’impiedi del Centrodestra, per parlare delle elezioni a Siracusa in programma in primavera, hanno preso parte tre ex parlamentari regionali: Giovanni Cafeo, esponente della Lega, Mario Bonomo, coordinatore provinciale del Mpa Siracusa, Pippo Gennuso, il cui figlio è deputato all’Ars nelle liste di Forza Italia, ed un ex presidente del Consiglio comunale, Ferdinando Messina.

I candidati a sindaco del Centrodestra

Quest’ultimo è il nome, come candidato sindaco, sponsorizzato da Gennuso: una posizione emersa anche in uno degli ultimi tavoli del Centrodestra ma nella corsa c’è anche Bonomo, che, però, nelle ultime ore, deve fronteggiare un concorrente interno, Giuseppe Assenza, ex assessore di Siracusa ed ex presidente dell’Ias, molto vicino a Giuseppe Carta, deputato regionale del Mpa.

La posizione di Cafeo

Per quanto concerne l’ex parlamentare Giovanni Cafeo, si conosce da tempo la sua amicizia con Giancarlo Garozzo, essendone stato il suo capo di Gabinetto, e l’ex sindaco, nei giorni scorsi, ha annunciato una coalizione civica, con dentro anche esponenti di area di Fratelli d’Italia, che ha proposto la candidatura di un ex assessore di Garozzo, Alfredo Foti. Un nome notissimo a Siracusa, per via della parentela con i defunti Gino ed Alfredo Foti, rispettivamente ex sottosegretario al Tesoro ed ex presidente della Provincia.

Il gruppo di Foti

Cafeo, sotto l’aspetto politico, è cresciuto nella famiglia Foti e quando Cafeo si presentò nel 2017 nelle liste del Pd come candidato alle regionali, poi vinte, il gruppo politico fotiano votò in blocco per lui.

Gli incontri di Vinciullo

Le trattative politiche nel Centrodestra sono frenetiche. A muoversi è anche il coordinatore provinciale della Lega, Enzo Vinciullo, vicino al segretario regionale Nino Minardo, che ha incontrato altri esponenti del Centrodestra, tra cui Giuseppe Assenza.

“Io parlo con molti esponenti politici, del resto mi sono visto anche con Gennuso” taglia corto Enzo Vinciullo. Una fonte autorevole del Centrodestra ha però spiegato che “servirà un tavolo regionale per trovare un candidato unico ma l’intesa dovrà riguardare anche Catania e Trapani”.