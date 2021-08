centraline in tilt

Blackout a Siracusa nella notte per l’uso dei condizionatori

Notte infernale per molti residenti del quartiere Acradina

Centraline in tilt ma il caldo proseguirà ancora

Sarà stato l’uso generalizzato dei climatizzatori a causare in nottata nella zona nord di Siracusa, nel quartiere Acradina, il più popoloso della città, un blackout alla rete elettrica. Per oltre un’ora, a partire dalle 23, l’energia è saltata, rendendo difficilissima per i residenti della zona una notte caldissima.

“In casa in trappola”

Qualcuno, per evitare di boccheggiare in casa, è salito in terrazza, trovando altri condomini. ” Prima di andare a letto, abbiamo chiuso tutto, finestre e serrande, azionate elettricamente, – racconta un testimone a BlogSicilia – e quando è saltata la corrente siamo rimasti in trappola. Non si respirava più, per cui abbiamo deciso di starcene in terrazza fino a quando è tornata l’elettricità”.

“Mi sono rifugiato in auto”

Un altro residente, dopo venti minuti senza aria condizionata in casa, ha deciso di recarsi in macchina dove ha trovato un po’ di refrigerio. “Ho preferito fare un giro -dice un altro testimone – in attesa del ripristino dell’energia elettrica. Si moriva in casa”.

Caldo non dà tregua

Nel corso dei prossimi giorni il caldo continuerà ad investire le regioni meridionali dell’Italia, con punte fino a 44 gradi centigradi.

Le previsioni del sito ilmeteo.it

Lo comunica il team del sito www.ilmeteo.it. “Nella giornata odierna (lunedì 2 agosto)- spiegano i meteorologi – una temporanea rimonta dell’alta pressione subtropicale garantirà una maggiore stabilità atmosferica su

buona parte del Paese; qualche rovescio potrà interessare l’arco alpino, che potrebbe sconfinare fin verso le pianure di Piemonte e Lombardia”.

Caldo senza precedenti in Sicilia, Sardegna e Puglia

Proprio per effetto dello scudo dell’anticiclone che impedirà l’irrompere delle piogge farà ancora molto caldo con valori termici ben oltre le medie climatiche: attenzione soprattutto alla Puglia e alle zone interne delle due Isole maggiori, dove ci aspettiamo nuove fiammate fino a 44 gradi centigradi, grazie anche ai venti bollenti di Libeccio e Scirocco.

L’allerta della protezione Civile

Sulla Sicilia la Protezione civile ha già diramato un bollettino di allerta per rischio incendi e colpi di calore che vale fino a venerdì 6 agosto anche se con situazione altalenante fra i vari giorni della settimana e con i picchi di caldo che si spostano di provincia in provincia partendo dalle province più orientali per completare il percorso nel Palermitano. Il caldo non risparmia il Trapanese dove i venti mantengono, però, una temperature meno rovente rispetto alle altre province