lo dice il sindaco di palazzolo

“Sono guariti i due ragazzi trovati positivi a Pasqua”. Lo ha annunciato il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, dopo aver parlato al telefono con gli ormai ex contagiati, con cui è rimasto in contatto dal giorno dell’esito positivo dei tamponi. “Sono davvero felice per questa notizia – ha detto il sindaco del Comune montano del Siracusano – che fa tirare un sospiro di sollievo alla nostra comunità”. Il capo dell’amministrazione di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, ammette, comunque, che entrambi sono stati sottoposti ad una dura prova, sia di ordine sanitario che psicologico.

“I due ragazzi sono, comunque, provati: anche se, da come mi hanno riferito, l’hanno presa in forma lieve, sono debilitati, del resto, questa esperienza – ha detto il sindaco Gallo – è davvero probante ed ha messo a dura prova questi nostri concittadini. Sono stati sottoposti ad altri test di verifica che sono risultati tutti negativi: sono fuori dal tunnel di questa brutta malattia. Sono davvero felice che possano tornare alla vita di tutti giorni”.

E’, invece, salito a sei il numero delle persone guarite ad Augusta. “Registriamo altri 4 guariti – ha detto il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro – che aggiunti agli altri due raggiungiamo quota sei. Ci sono, però, altri sei positivi, tre di questi ricoverati negli ospedali di Augusta, Siracusa e Catania, mentre gli altri 3 sono a casa. Attendiamo gli esiti dei tamponi, sperando nella loro negatività ma va ricordato che serviranno due test prima che un paziente possa essere dichiarato guarito”.

In merito ai numeri del contagio da Covid19 in Sicilia, degli attuali 2.069 positivi, 289 pazienti (-5) sono ricoverati – di cui 16 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.780 (-6) sono in isolamento domiciliare. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 71 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 98 (15, 53, 11); Catania, 694 (65, 250, 93); Enna, 247 (59, 145, 29); Messina, 361 (64, 144, 52); Palermo, 383 (57, 127, 31); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 109 (23, 103, 27); Trapani, 69 (2, 65, 5).

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 102.403 (+855 rispetto a ieri), su 91.748 persone: di queste sono risultate positive 3.327 (+14), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.069 (-11), 1.002 sono guarite (+25) e 256 decedute (0).