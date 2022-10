la denuncia di un movimento politico

E’ emergenza loculi a Sortino dove “non c’è più spazio per i defunti, per cui le famiglie si ritroveranno senza uno spazio per i loro cari” denuncia Nello Bongiovanni, presidente di Sortino al centro, movimento politico vicino al neo deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri.

I lavori di ampliamento del cimitero

Eppure, nelle settimane scorse, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Parlato, ha annunciato la consegna dei lavori di ampliamento del cimitero. L’importo degli interventi, stando alle informazioni fornite dal Comune, è di oltre 450 mila euro, al netto del ribasso d’asta del 6,50%.

I loculi

Secondo quanto previsto nell’appalto, al termine dei lavori saranno consegnati 1850 nuovi loculi e 42 cappelle gentilizie, che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, basteranno per i prossimi 30 anni.

“Ma ora dove seppelliamo i nostri cari?”

Naturalmente, i lavori non dureranno qualche settimana, per cui il presidente di Sortino al centro pone delle domande: “Ma fino al completamento dei lavori, dove sistemeremo i nostri cari che lasceranno questa vita? L’amministrazione ha pensato cosa intende fare prima dell’ampliamento del cimitero?” chiede, in tono polemico, Nello Bongiovanni.

Inoltre, “è di queste ore la notizia che mancano i carrelli per il trasporto delle salme all’interno del cimitero”.

“Manca programmazione”

Secondo l’esponente del movimento politico, Sortino al centro, quanto sta accadendo a Sortino è figlio di una programmazione precaria.

“Un ritardo inconcepibile causato a nostro avviso – attacca Nello Bongiovanni, presidente di Sortino al centro – da una scarsa programmazione, difatti non possiamo parlare di mancanza di finanziamenti, i cimiteri si autofinanziano poiché i loculi, sono a carico dei familiari del defunto, bastava programmare l’ampliamento in tempo utile, e Sortino non si trovava in queste condizioni a non avere nemmeno un loculo a disposizione”.

“Se poi pensiamo solamente che il cimitero di Sortino ha un sollevatore oramai obsoleto da anni, non dobbiamo sorprenderci perché ci troviamo in questa situazione ed in piena emergenza loculi” spiega ancora Nello Bongiovanni, presidente di Sortino al centro.